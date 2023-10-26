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50 ألف صافرة استهجان بانتظار مهاجم روما لوكاكو في ميلانو

10/26/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعد مشجعو انتر ميلان على مدى أيام لاستقبال مهاجم روما، روميلو لوكاكو، أسوأ استقبال عندما يعود لاعبهم السابق إلى سان سيرو.

وبحسب منشور وزعه المشجعون، يعتزم أنصار متصدر الدوري الإيطالي الأكثر حماسة إطلاق 50 ألف صافرة استهجان "لكل لمسة كرة من اللاعب الذي خان ألوان النادي".

ويستضيف انتر منافسه روما يوم الأحد، ومن الواضح أن الكثير من الاهتمام سينصب على لوكاكو، الذي سيلعب أمام ناديه القديم للمرة الأولى منذ رحيله عن انتر وانضمامه إلى روما في نهاية الموسم.

حاول جوزيه مورينيو مدرب روما، الذي تولى تدريب انتر لمدة موسمين، التقليل من شأن عودة لوكاكو إلى سان سيرو، وقال الأربعاء: "صدمت من الأمر برمته لأنني لم أعتقد أن روميلو كان يعني الكثير لناد له تاريخ الإنتر. إنه أمر مفاجئ بالنسبة لي".

وسيحظى مورينيو باستقبال مختلف تماما في النادي الذي لا يزال يحظى فيه باحترام كبير بعد أن قاد انتر ميلان إلى ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في 2010.

غير أن المدرب البرتغالي سيتعين عليه متابعة المباراة من المدرجات، بسبب إيقافه في أعقاب حصوله على البطاقة الحمراء في نهاية المباراة التي فاز فيها روما على مونزا نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مورينيو:"لم أكن أعلم أن لوكاكو مهم للغاية في ميلان لأن ما فعله هناك، الفوز بالدوري الإيطالي ولقبين للكأس، قام به 200 لاعب في تاريخ انتر".

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