منصور بن محمد يكرم أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف بوسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية



أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أن المدارس تلعب دوراً كبيراً في تنشئة وإعداد الأجيال التي تساهم في بناء مستقبل دولة الإمارات، سواء على مستوى الإعداد التربوي والعلمي والصحي، أو على المستوى الرياضي الذي يتعلق بحيوية ونشاط وسعادة الطلبة من ممارسي الرياضة والنشاط البدني.

وقال سموه : بفضل رعاية القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، والعمل المستمر لتطوير المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، أنتجت المدارس في دولة الإمارات أجيالاً من الموهوبين في مختلف المجالات الحيوية يشاركون في صنع المستقبل المأمول لدولتنا، كما قدمت لأنديتنا ومنتخباتنا رياضيين موهوبين، وأبطالاً أحرزوا العديد من الألقاب في المنافسات والبطولات محلياً وفي مختلف البطولات الإقليمية والدولية، فاستحقت هذه المدارس أن يكون لها تقدير خاص لتكريم جهودها التعليمية الرياضية من خلال اطلاق وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية.

وأشار سموه، إلى أن مدارس الدولة بيئة مبتكرة لبناء وتنشئة مواهب قادرة على رفع راية الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، والمنافسة ضمن كبرة المسابقات الإقليمية والعالمية، بجيل موهوب وشاب يعشق تحقيق المراكز الأولى.

جاء ذلك خلال زيارة سموه الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى مدرسة المعارف للبنين، وأكاديمية دبي الدولية، الفائزتين بالدورة الثانية من "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية"، والذي يُمنح من قبل مجلس دبي الرياضي لإحدى المدارس الحكومية وأخرى من القطاع الخاص ممن نجحوا في تطبّيق أفضل الممارسات الرياضية وحصلوا على أعلى درجات التقييم بين مدارس دبي للفوز بالوسام الأول من نوعه.

رافق سموه، في الزيارة، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي سارة يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومعالي مريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.



بناء جيل رياضي منافس

وأطلق مجلس دبي الرياضي، "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية" ضمن مبادراته الرائدة لتطوير الرياضة في مختلف قطاعات الحياة، ضمن مختبر الابتكار الرياضي الذي نظمه المجلس في العام 2016 بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، وذلك بهدف اكتشاف المواهب الرياضية منذ السنوات الدراسية الأولى وتطويرها وتأهيلها لتمثيل أندية الدولة والمنتخبات الوطنية، بما يسهم في بناء جيل رياضي متكامل في المستقبل، ويشكل حافزاً كبيراً للمدارس من أجل رعاية الأنشطة الرياضية وتوفير المنشآت المناسبة والتوعية بأهمية الرياضة التي تمنح ممارسيها من الطلبة الصحة والحيوية والنشاط، كما تمنح الموهوبين الفرصة لممارسة رياضتهم المفضلة والتميز فيها والتدرج فيها، وصولاً إلى تمثيل الوطن في المحافل الرياضية.



تنافس 72 مدرسة على نيل الوسام

وفي إطار الدورة الثانية من الوسام، تم تقييم وزيارة 72 مدرسة حكومية وخاصة من قبل فرق مجلس دبي الرياضي ولجان الخبرة الدولية، حيث جرت عملية التقييم وفق 4 معايير رئيسية، هي: التميز الرياضي، من خلال استقطاب ورعاية وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات وتأهيلهم للعب في الأندية والمنتخبات الوطنية لدولة الإمارات ومختلف الدول؛ والبنيـــة التحتيــــة، من خلال تنوع مواصفات وجودة وكفاءة المنشآت والمرافق الرياضية المتوفرة للاستخدام اليومي للطلبة؛ والصحة المستدامة، من خلال البرامج الرياضية والصحية التي تساهم في زيادة نشاط وحيوية الطلبة وسعادتهم والوقاية من أمراض العصر مثل السكرى والسمنة، وتشجيع أسلوب التغذية السليمة؛ بينما ركز المعيار الرابع على كفاءة وفعالية الإدارة المدرسية، من خلال دعم الإدارة وتوفر الكوادر المؤهلة لتنفيذ برامج ومبادرات النشاط البدني والرياضي والصحي.

حيثيات الفوز

ونالت أكاديمية دبي الدولية الوسام المخصص للمدارس الخاصة كونها أتاحت لطلبتها ممارسة 19 رياضة للأولاد ونفس العدد للبنات، وشارك في الأنشطة الرياضية المستمرة على مدار العام الدراسي أكثر من 1600 طالباً يمثلون أكثر من 70 % من طلبة المدرسة.

وعلى صعيد التميز الرياضي يمثل المدرسة 164 فريقاً يخوضون أكثر من 700 مباراة في مختلف الرياضات خلال العام الدراسي، حيث فازت فرق المدرسة بـ 19 لقباً في موسم 2022-2023 وحده، كما تضم 25 طالباً بمنحة رياضية، ولديها برنامج سفير الرياضة، وتستضيف 23 بطولة سنوياً.

أما على صعيد المشاركة في البطولات الرياضية المختلفة، فقد شاركت فرق المدرسة في بطولات عديدة داخل الدولة وكذلك في بطولات عالمية في بريطانيا واسبانيا وإيطاليا وسريلانكا والهند، كما يشارك طلبتها ضمن فرق أندية دبي و منتخبات دولهم في مختلف الرياضات.

مدرسة المعارف

ونالت مدرسة المعارف للبنين الوسام المخصص لفئة المدارس الحكومية، وتضم المدرسة الأكاديمية الوطنية لعلوم الرياضة للمدارس الحكومية وفيها 59 طالباً ضمن البرنامج، كما تضم المدرسة 630 طالباً من بينهم 210 طلاب في فرق أندية دبي ومنتخبات الدولة ويشارك فريقها في بطولة سباعيات الرجبي السنوية، كما يشارك 90% من طلاب كل فصل في الألعاب الرياضية، إلى جانب استخدام المدرسة تقنية مبتكرة لبرامج الصحة المستدامة التي يتم تطبيقها بكفاءة على طلبة جميع الفصول.

جدير بالذكر أن مجلس دبي الرياضي كان قد نظم لقاء تعريفيا خلال العام الماضي للمدارس الحكومية والخاصة للتعريف بفئات ومعايير التنافس في الدورة الثانية وذلك قبل القيام بالزيارات التقييمية الميدانية التي تم فيها: لقاء الإدارة المدرسية، ولقاء الطلاب والمتميزين رياضياً والاطلاع على مستوياتهم وإنجازاتهم والأندية التي انضموا اليها، وكذلك الاطلاع على المنشآت الرياضية التي تضمها كل مدرسة مثل الملاعب المفتوحة العشبية ومضامير الجري والصالات المغلقة والمسابح، وغيرها، وكذلك على الوجبات التي يتم تقديمها للطلبة، وزيارة العيادة الصحية والاطلاع على الأجهزة التي تضمها وكفاءة العاملين فيها، وزيارة قسم التربية الرياضية في المدرسة والاطلاع على العاملين فيه، إضافة إلى الاطلاع على التطبيقات والاستخدامات التكنولوجية الرياضية.

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