«النقص العددي».. أحياناً قمة التمام في عالم الكرة

ليس بالضرورة أن يكون «النقص العددي» لفريق ما في عالم كرة القدم، دائماً «نقصاً»، فهو في أحيان كثيرة يكون قمة التمام والكمال للفريق «المنقوص» منه لاعب أو أكثر من تشكيلته داخل المستطيل الأخضر، حدث هذا عملياً، وتجسد عبر نماذج عدة في دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، بعد مضي 5 جولات من البطولة.

ورغم الأهمية القصوى للجوانب الفنية التي قد تؤدي إلى غلبة الفريق «المنقوص» عددياً، على حساب منافسه المكتمل العدد داخل الملعب، إلا أن تكرار حالات تلك الغلبة، أضفى بعداً معنوياً أو نفسياً واضحاً على مجمل الحالة عموماً، وبما جعل العامل النفسي مرجحاً في الكثير من الحالات، أقربها ما حدث في مباراتي العين وخورفكان، عندما حولا معاً، وبنجاح ساحق، «النقص العددي» في صفوفهما إلى محرك فائق القوة والتأثير، فحقق الأول الفوز في نهاية المباراة، وأدرك الثاني التعادل، بعدما كان متأخراً بثلاثة أهداف، وفي مباراته أمام عجمان في الجولة الأولى، حول شباب الأهلي «النقص العددي» إلى قوة ضاربة، بفوزه بثلاثية نظيفة، رغم خوضه المباراة منقوصاً، بعد طرد مدافعه الصربي بوجدان، بعد مضي 20 دقيقة من زمن المباراة.

نموذج أوروبي

ولا تقتصر حالة استثمار «النقص العددي» إيجابياً من قبل الفريق المنقوص، على فرق دوري المحترفين في الإمارات، بل إن هناك نموذجاً أوروبياً يتمثل في برشلونة الإسباني، والذي فعلها أمام مستضيفه بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، بتحقيقه الفوز بهدف دون رد، رغم معاناته من طرد لاعب خط وسطه جافي.

فقدان التركيز

وفي كرة القدم الحديثة، بات العامل المعنوي أو النفسي، مهماً ومعياراً حاضراً للتغلب على الكثير من الحالات، خصوصاً تلك التي تحدث تحت بند الطوارئ في سياق المباريات، وهذا ما يذهب إليه الدكتور ناصر العامري، المتخصص في علوم طب النفس الرياضي، بقوله: الرياضة، وكرة القدم تحديداً، مليئة بالمفاجآت والتحديات والمواقف، وهي دائماً ما تتطلب تعاملاً محدداً مع بعض حالاتها الطارئة، ومواقفها التي قد تتسبب بما هو طارئ، مثل تسجيل الأهداف، والطرد وانخفاض الأداء، وفقدان التركيز، وتحمّل مسؤولية النتائج غير الإيجابية، وغيرها من الحالات والمواقف.

المعد النفسي

ويضيف الدكتور العامري قائلاً: كرة القدم، باتت بحاجة ماسة إلى ما يعرف في علم النفس الرياضي، بالمعد النفسي الرياضي، وليس الطبيب النفسي، ولذلك، لا بد من استقدام المعد النفسي في أنديتنا، وهذا ما يجب على كل خبراء وجماهير والمهتمين بكرة القدم، الالتفات إليه باعتبار الحاجة إلى معد نفسي، تندرج أساساً في إطار التعرف وتعلم العلوم الرياضية التي تركز على حاجيات العقل، وتنمية قدراته على استيعاب المواقف الطارئة خلال المباريات، كالطرد مثلاً، بالتوازي مع تطوير قدرات الجسم ومهاراته الفنية والبدنية.

مونديال روسيا

وأشار الدكتور العامري، إلى أن غالبية أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية، والمنتخبات الوطنية المعروفة في العالم، تعتمد بصورة شبه تامة على المعد النفسي الرياضي في تشكيلات أجهزتها الفنية، ففي عام 2018، وقبل انطلاقة مونديال روسيا، استقدم الاتحاد الإنجليزي، الأسترالية بيبا غرانغ، وجعلها رئيساً لقسم الأفراد والتطوير، بصفة معد نفسي، سعياً إلى بناء المرونة ورفع قابلية مواجهة الضغوط النفسية التي عانت منها فرق ومنتخبات إنجلترا في بطولات سابقة.

استثمار النقص

وعن دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، وما شهدته البطولة بعد مضي 5 جولات من حالات تتعلق بكيفية استثمار النقص العددي إيجابياً لمصلحة الفريق «المنقوص عددياً»، كما حصل مع فريقي العين وخورفكان أمام الشارقة والوصل مثلاً، قال الدكتور العامري: تابعت مباريات عدة، شهدت بعضها «نقصاً عددياً» لأحد طرفيها، ووجدت أن أمراً نفسياً ذا بُعد معنوي مشترك، قد حدث فعلاً، طرد لاعب أو أكثر والنتيجة النهائية، فوز أو تعادل للفريقين المطرود منهما لاعب أو أكثر، وهذا يمثل نوعاً من المعالجة المعنوية لحالة طارئة، نتج عنها ارتفاع مستوى الحماس لدى الفريق «المنقوص عددياً»، على حساب منافسه المكتمل الصفوف، معززاً بمضاعفة الجهد والتركيز العالي، في مقابل نوع من التراخي والافتقاد إلى المعالجة المعنوية الصحيحة في التعامل مع المواقف الطارئة لدى الفريق غير «المنقوص» عددياً.

إعادة التوازن

وشدد الدكتور ناصر العامري، على أن رياضة الإمارات بصورة عامة، وكرة القدم خصوصاً، تفتقد إلى كيفية استثمار المعد الرياضي النفسي بالصورة الأمثل، لإعادة التوازن للفريق، في الحالات التي يتطلب أن يكون الفريق أكثر توازناً من الناحية السلوكية، خلال أداء المباريات ومواجهة المنافسين بروح معنوية عالية، وتركيز أعلى، لبلوغ الهدف المنشود من المنافسة الرياضية بين طرفي المباراة.

تكرار الحالات

من جانبه، لفت عادل درويش، الناقد الرياضي، إلى أن الظاهرة موجودة فعلياً في الوسط الرياضي الإماراتي عموماً، وكرة القدم خصوصاً، مشيراً إلى أنها تتسم بكونها متكررة الحدوث في «بعض» فرق كرة القدم في الإمارات، مستدلاً على ذلك، بما حدث لفريق الوصل تحديداً في مباراته أمام خورفكان، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، معتبراً مناقشة الظاهرة، أمراً مهماً في هذا التوقيت بالذات، في ضوء تكرار الحالات، بعد مرور 5 جولات من الدوري.

دراسة التفاصيل

ويرى درويش، أن التشخيص العملي للظاهرة، من المفترض أن يبدأ من دراسة التفاصيل الصغيرة، التي غالباً ما تكون سبباً مباشراً للتراجع المعنوي للفريق الذي يعاني نقصاً عددياً أمام منافسه خلال أداء المباراة، معتبراً ذلك معضلة إدارية، تتطلب المعالجة الجذرية العاجلة من قبل إدارات الأندية، قبل استفحال الظاهرة، وخروجها عن نطاق السيطرة، مستدلاً على ذلك، بحدوث الظاهرة في 8 مباريات للوصل خلال 3 مواسم فقط!

منظومة العمل

وشدد درويش، على أن «بعض» السلوكيات الصادرة من «بعض» اللاعبين خلال المباريات، بحاجة إلى «جنرالات» في الجوانب الإدارية والمعنوية لضبطها، ووضعها في الإطار الذي يخدم مسيرة فريق ما، وبما يقود إلى جعل منظومة العمل متناسقة مع متطلبات الاحتراف الحقيقي، من حيث البناء الفني والبدني والمعنوي، محملاً جانباً من مسؤولية ما يحدث من تدهور في نتائج «بعض» فرق دوري المحترفين في الإمارات، إلى سلوكيات «بعض» اللاعبين!

التعامل الإيجابي

ولفت عادل درويش، إلى أن حالات التعامل الإيجابي من قبل الفرق «المنقوصة عددياً» في جولات الدوري الماضية، كرست حقيقة أن «النقص العددي» قد لا يكون مبرراً للخسارة، مستدلاً على ذلك بفوز العين وشباب الأهلي، رغم «النقص العددي»، في مباراتيهما أمام الشارقة وعجمان، وتعادل خورفكان مع الوصل، رغم طرد لاعبين من تشكيلته الأساسية.

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