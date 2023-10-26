جائزة جواهر القاسمي للتميز الرياضي تباشر المقابلات الشخصية للمرشحين

باشرت لجنة التحكيم جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لمختلف الفئات المستهدفة والذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولى بنجاح، وذلك بمقر مجلس الشارقة الرياضي، بهدف التقييم النهائي، وتقدير وتحديد حجم التفوق الرياضي والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الرياضية، بجانب تقدير تفوقهم الدراسي أو الأكاديمي، تمهيداً لاختيار الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، والاحتفاء بهم في الحفل الختامي المزمع إقامته في نهاية شهر نوفمبر القادم.

حضر المقابلات وشارك في التحكيم، نجلاء عبدالله الشامسي أمين عام الجائزة، والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، عضو مجلس أمناء الجائزة، مشرف لجنة التقييم والتحكيم، مع أعضاء لجنة التقييم والتحكيم والذي يضم في عضويته نخبة من الخبراء والمختصين، حيث تعد المقابلات الشخصية من العوامل المؤثرة في اختيار الفائزين، حيث تمثل نسبة 20% من معايير فئات الجائزة، فيما تتوزع النسبة الباقية بين معايير الإنجازات بنسبة 50%، ومعايير الجهود المبذولة بنسبة 30%.

من جانب آخر، استعرض مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي وبحضور جميع الأعضاء، آخر تطورات مراحل العمل في الجائزة، منها مرحلتا الفرز والتقييم والتحكيم، وما تم إنجازه من اللجان المعنية، وذلك في اجتماعه الدوري الذي عقد يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، وشهد أيضاً مناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الأسماء المرشحة لشخصية العام الرياضية، إضافة إلى استطلاع رأي المشاركين، وإنجازات اللجان خلال الفترة الماضية، بجانب بحث آخر مستجدات حفل الختام.

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