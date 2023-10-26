رئيس الدولة يستقبل منتخب الإمارات للجوجيتسو ومجلس إدارة الاتحاد



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. منتخب الإمارات للجوجيتسو وأعضاء مجلس إدارة "اتحاد الإمارات للجوجيتسو" والشركاء ورعاة هذه الرياضة.

وهنأ سموه خلال اللقاء، المنتخب والجهازين الإداري والفني بالأداء الرياضي المشرف للمنتخب والذي أسفر عن الفوز بـ 10 ميداليات ملونة خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 "الآسياد" التي استضافتها مؤخراً مدينة هانجتشو في جمهورية الصين ، متمنياً لهم ولزملائهم من الرياضيين دوام التوفيق والتألق في حصد مزيد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مختلف أنواع الرياضات.

كما هنأ سموه مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ..مشيداً بجهوده للارتقاء بهذه الرياضة من خلال توفير بيئة مثالية لصناعة أبطال ومواهب قادرين على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الإمارات في جميع المحافل الرياضية.

و ثمن سموه الدعم الذي يقدمه شركاء النجاح ورعاة رياضة الجوجيتسو والذي كان له كبير الأثر في النتائج التي يحققها الرياضيون ومواصلة ازدهار هذه الرياضة.

من جانبه توجه سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة للاهتمام والدعم الذي يقدمه سموه للرياضيين والقطاع الرياضي ويمثل حافزاً لمواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية.

وقال الهاشمي إن دولة الإمارات تقود بكل فخر واعتزاز مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، وأصبحت واحدة من أكثر دول العالم تأثيراً في تحديد ملامح مستقبل هذه الرياضة، وذلك بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت عاصمة الجوجيتسو العالمية وأكبر مطور للعبة في العالم.

وأضاف أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيته لنشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، وتوفير أفضل البرامج لصقل المواهب وصناعة الأبطال، وتنظيم أفضل معسكرات التدريب داخل الدولة وخارجها وأجود بيئة تنافسية من حيث البطولات المحلية والدولية.

كان منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو قد حصد في " الآسياد" 10 ميداليات ملونة بواقع أربع ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات، حافظ من خلالها على موقعه في قمة الهرم الآسيوي لرياضة الجوجيتسو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز