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16 نجما في النسخة الثانية من دوري التنس العالمي بأبوظبي ديسمبر القادم

10/26/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن منظمو دوري التنس العالمي، الذي تقام فعاليات نسخته الثانية، بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي من 21 إلى 24 ديسمبر القادم عن مشاركة 16 لاعبا من نجوم اللعبة، يتقدمهم المصنفة الأولى عالميا للسيدات أرينا سالبينكا، والمصنف الثالث عالميا للرجال دانييل ميديديف.

وتضم تشكيلة اللاعبين الرجال المعلن عنها إلى جانب ميدفيديف كل من ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الخامس عالمياً، وآندريه روبليف، المصنف السادس عالمياً، فيما تضم تشكيلة اللاعبات كل من إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً ويلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً"، و سيتم الإعلان عن بقية النجوم المشاركين لاحقا.

ويخوض اللاعبون المشاركون منافسات البطولة من خلال 4 فرق. وتضم المنافسات مواجهات الفردي، والزوجي للرجال والسيدات، والزوجي المختلط.

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