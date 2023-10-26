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التعاون يسقط في فخ التعادل مع الخليج ويفرط في تضييق الخناق على الهلال المتصدر بالدوري السعودي

10/26/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سقط التعاون في فحّ التعادل أمام مضيفه الخليج 1-1 الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مفرطاً بتضييق الخناق على الهلال المتصدّر، في افتتاح منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدّم الخليج بهدف الأرجنتيني ليساندرو لوبيس (35)، قبل أن يدرك التعاون التعادل بهدف البرازيلي جواو بيدرو (37).

وبهذا التعادل، بقي التعاون ثانياً مع 24 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر الذي يلعب الجمعة، كما بات مركزه مهدداً أمام النصر والأهلي.
أما الخليج، فرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث عشر.

وافتتح الخليج التسجيل عندما ارتقى لوبيس لكرة ركنية وحولها برأسه إلى يمين الحارس البرازيلي مايلسون وأسكنها الشباك (35).
لكن ردّ التعاون لم يتأخر سوى دقيقة واحدة عندما تابع بيدرو كرة من ركنية أيضاً ووضعها إلى يسار الحارس مروان الحيدري (37).

في المقابل، فاز ضمك على ضيفه الأخدود 2-0، بهدفي أحمد الزين (48)، وجورج كيفين (69).

وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف الأخدود عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

ويلعب لاحقاً الاتحاد مع ضيفه الحزم.

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