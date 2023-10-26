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الترجي يقسو على مازيمبي بثلاثية ويبلغ قبل نهائي دوري السوبر الأفريقي

10/26/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل الترجي التونسي حلمه نحو التتويج بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعدما صعد للدور قبل النهائي في المسابقة القارية على حساب تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

وفاز الترجي 3 / صفر على ضيفه مازيمبي، اليوم الخميس، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، ليعوض خسارته صفر / 1 أمام منافسه في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما قبل 4 أيام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وافتتح ياسين مرياح التسجيل للترجي في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميلاه أسامة بوقرة ومحمد أمين توجاي الهدفين الثاني والثالث لأبناء (باب سويقة) في الدقيقتين 76 و86 على الترتيب.

وعادل الترجي أكبر انتصار يحققه على مازيمبي في تاريخ مواجهاتهما بمختلف المسابقات، بعدما سبق أن تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عليه في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2010.

وأصبح الترجي ثالث المتأهلين للدور قبل النهائي في الدوري الأفريقي بعد فريقي الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اللذين بلغا الدور ذاته أول أمس الثلاثاء.

وضرب الترجي موعدا في المربع الذهبي للبطولة الوليدة مع الفائز من مواجهة الوداد البيضاوي المغربي وإنييمبا النيجيري، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم بالمغرب في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين بنيجيريا يوم الأحد الماضي انتهت بفوز الفريق المغربي 1 / صفر.

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