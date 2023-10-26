حرب الصور والرأي العام في تغطية الصراعات والأزمات



في وقت تنتشر وتتكاثر فيه الأزمات بمختلف أنواعها وأشكالها، وفي مختلف مناطق العالم، وفي ظروف صعبة يسودها التعتيم والتضليل والتشويه والأفكار المسبقة والصور النمطية، وصراع الثقافات والحضارات والعنصرية والجهل، وثقافة إقصاء الآخر والصراع المحتدم على الصورة والرأي العام، يتساءل الفرد في المجتمع عن مصداقية ما يشاهده ويسمعه ويقرأه. أين هو الحياد والموضوعية والأخلاق في تغطية وسائل الإعلام لما يجري في أنحاء عديدة من العالم. أين هو الصدق وأين هو التهويل؟ أين هي الحقيقة، وأين هي الدعاية؟ ما هو دور الإعلام في مثل هذه الحالات؟ هل تتحول وسائل الإعلام في زمن الحروب والأزمات إلى آلات لإثارة الفتنة والتهويل والتضخيم والتسيّيس والتلاعب بدلاً من تنوير وتثقيف وتوعية الرأي العام، بهدف الحوار والنقاش والتفاهم وإطفاء نار الضغينة والحقد والكراهية. هل صحيح أن منطق الحرب يقوم على أن «الحرب بدون تلفزيون ليست حرباً» وهل أن «جوبلز»، وزير الدعاية الألماني في عهد هتلر، على حق عندما قال «اكذب ثلاث مرات ففي المرة الثالثة ستصدق كذبتك».

يعيش عالم اليوم صراعات ونزاعات عنيفة وحروباً وأزمات عديدة ومختلفة كالإرهاب والأزمة المالية العالمية، أزمات تتسم كلها برهانات وانعكاسات وخيمة جداً، تمس الفرد والمجتمع والدولة، فالأزمات طالت كل المجالات الحياتية، وأدت إلى إعادة تشكيل العلاقات بين الأمم والدول والشعوب، وفق عوامل ومعطيات، يعجز الأفراد والمؤسسات وحتى الأنظمة على التحكم فيها. كيف تتعامل وسائل الإعلام مع الأزمات المختلفة، وهل أداؤها في هذه الظروف يختلف عن أدائها في الأوقات العادية؟ هل تكتفي وسائل الإعلام بتغطية الأزمة؟ أم تسعى إلى تقديم حلول لها أم أنها تسيسها وتستغلها لتحقيق أهداف ومصالح معينة؟ هل تواجه المؤسسات الإعلامية ضغوطاً معينة عندما تتعامل مع الأزمات؟ هل هناك قرارات أخلاقية يلجأ القائمون على المؤسسات الإعلامية إلى اتخاذها نظراً للرهانات والانعكاسات العديدة، التي تتميز بها كل أزمة؟



نلاحظ هذه الأيام ظاهرة انتشار التضليل والتعتيم والصور النمطية والتشويه، وانتشار ظاهرة ثقافة الحقد والكراهية والخوف من الآخر، والعمل على إقصائه، فالعالم اليوم يعيش صراع الصورة وصراعاً شرساً على كسب الرأي العام، وهذه الصراعات مع الأسف الشديد تحدث في أحيان كثيرة بتواطؤ غير أخلاقي، وغير شريف لوسائل الإعلام مع سلطة المال والسياسة، فالإعلام العربي اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بأن يتعامل بمهنية وحرفية وبأخلاق عالية مع الأزمات المختلفة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، ومطالب بأن يتحلى بالقيم الإسلامية السمحاء، وبنقل ثقافة الحوار والتسامح إلى الآخر، والتفاعل الإيجابي معه، فالإعلام العربي اليوم مطالب بتقديم صورة الإسلام والحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية إلى الآخر في مختلف القضايا المصيرية، التي تهم البشرية، ودفع جسور التواصل مع شعوب العالم والحوار مع الآخر وحوار الثقافات، فشعوب العالم اليوم في أشد الحاجة إلى الأديان السماوية، التي تنادي بالوحدانية واحترام إنسانية البشر جميعاً مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم والتاريخ خير شاهد على ما يحدث من مآس إنسانية حين تتغلب الطلقة على الكلمة، ويفرض منطق القوة الغاشمة سطوته على حديث العقل.



فمعادلة الإرهاب والإعلام، على سبيل المثال لا الحصر، تطرح مشكلة الوطنية،وحق الفرد في المعرفة وابتزاز واستغلال الإرهابيين لوسائل الإعلام، للحصول على منبر يحقق لهم العلانية والحضور الإعلامي، والوصول إلى الرأي العام محلياً ودولياً. أين هي مصلحة الفرد والمجتمع في ظل هذه العلاقة المعقدة، وهل هناك تعارض بين الابتزاز والاستغلال وحق الفرد في المعرفة؟ وهل هناك تعارض بين الحرفية والمهنية من جهة، والبحث عن السبق الصحافي والإثارة والتهويل والتضخيم من جهة أخرى؟ رهانات وتحديات عديدة تواجهها وسائل الإعلام في مثل هذه الظروف وما العمل؟ التغطية والتلاعب والبحث عن الإثارة والسبق الصحفي أم المقاطعة؟

من خلال تغطية الحروب نلاحظ أزمة النظرية الإعلامية في تفسير سلوك الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، فعلى عكس الظروف العادية والطبيعية تواجه التغطية في زمن الحروب والأزمات رهانات وتحديات عديدة، وتصبح الممارسة الإعلامية جزءاً لا يتجزأ من الحرب نفسها. ظروف الحرب إذن تفرز اختراق مبادئ الحرية والموضوعية، بحيث إن الممارسة الإعلامية خلال الحرب تختلف عنها في الظروف العادية، وفي الأخير نلاحظ انحياز المؤسسة الإعلامية في تغطيتها للحرب إلى موقف الدولة، التي تنتمي إليها من الحرب.

يمكن القول: إن المنظرين لممارسة الإعلام في المجتمعات المختلفة وكذلك الدارسين لعلاقة الإعلام بالسلطة والمؤسسات السياسية والاقتصادية فشلوا فشلاً كبيراً في وضع معايير ومقومات لشرح سلوك المؤسسات الإعلامية والصحافيين أثناء تغطية الحروب والأزمات، فالنظريات الأربع: نظرية السلطة، نظرية الحرية، النظرية السوفيتية، نظرية المسؤولية الاجتماعية لم تتطرق إلى إشكالية علاقة الحكومة بوسائل الإعلام في زمن الحرب والأزمات، كما لم تتطرق إلى علاقة الصحافي بالسلطة في هذه الظروف، وما يمكن قوله في هذا السياق هو أن الممارسة الإعلامية في زمن الحروب والأزمات لا تختلف من نظام إعلامي إلى آخر ولا من نظام سياسي إلى آخر، وتصبح متشابهة حيث يتحول الإعلام إلى مزيج من الإعلام والعلاقات العامة والحرب النفسية والدعاية والتلاعب والتضليل والتشويه سواء تعلق الأمر بالدول الديمقراطية، أو الدول الدكتاتورية، أو الدول المتقدمة، أو الدول النامية، أو غيرها من الأنظمة السياسية المتواجدة في هذا الكون. من جهة أخرى نلاحظ أن الممارسة الإعلامية في زمن السلم والظروف العادية تختلف عن زمن الحروب والأزمات خصوصاً إذا تعلق الأمر بالدول الديمقراطية، والتي لها تقاليد في حرية الصحافة.



الملاحظ في هذه الأيام، وفي ظل الأزمات والصراعات الكبيرة بين مختلف القوى سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول هو أن الخطاب الإعلامي أصبح بعيداً كل البعد عن الرسالة الشريفة للإعلام وعن الحياد، والموضوعية، والكلمة الحرة، والصادقة. فأصبحت

هناك خطابات عديدة متضاربة ومتناقضة وكأنها تتعلق بأزمات مختلفة، وليست الأزمة نفسها، فاختراق الأخلاق والمهنية والقيم، التي تقوم عليها الصحافة الشريفة أصبح من سمات إعلام عصرنا الحاضر، الإعلام الذي فشل في المساهمة في حل الأزمات والحروب والأعمال الإرهابية، بل أسهم ويسهم في التشويه والتضليل والدعاية، وبث الحقد والكراهية وثقافة الإقصاء بين الشعوب والأمم. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو ما هي أهداف الإعلام، وما هي رسالته في عالم يحتاج إلى السلم والأمان والتقارب بين الشعوب والحضارات والديانات وليس الحروب والأزمات.





