احذر .. فهناك شائعة

ظاهرة بث الشائعات هي وسيلة رخيصة يستخدمها الفاسدون لتشويه مكانة كيان ما وسمعته، سواء كان دولة أم مؤسسة أم فرداً، عبر نشر أخبار كاذبة أو معلومات مغلوطة وملفقة لتضليل الرأي العام وتمرير أجندة خبيثة تهدّد الاستقرار، وتعصف بأمن المجتمعات وسلامة أفرادها، وتلقي بظلالها على حياة الناس، لتملأ نفوسهم بالشك والريبة وضبابية الرؤية.

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قديمة في المجتمعات، فإنها زادت في وقتنا الراهن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ينشر أحدهم معلومة خاطئة - ربما من دون وعي- ليتداولها البعض من دون أن يستوثقوا منها، لتنتشر بعدها انتشار النار في الهشيم.

وما يثير الدهشة أن البعض يتعامل معها وكأنها حقيقة لا تقبل الجدل، ويرددها كالببغاء بلا عقل.

وقد تستخدمها دول كسلاح فتّاك ومدمّر في إطار الحرب النفسية للتأثير على عقول الأفراد والمجتمعات، بهدف تحقيق أهداف معينة تهزّ ثقة الشعوب في قيادتها.

لذلك حذّرنا الله، عزَّ وجلَّ، من الوقوع فيها بآية صريحة وواضحة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ). سورة الحجرات، الآية: 6.

ولا سبيل لنا لمواجهة حرب الشائعات إلا بزيادة مساحة الوعي لدى أفراد المجتمع،

والعمل على تعميق روح الولاء والانتماء، وكشف الحقائق بكل صراحة وشفافية حتى لا يقع الناس فريسة سهلة في يد مروّجي الشائعات أصحاب الأجندات والأغراض الخاصة.

وتقع بعض المسؤوليات على المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية، وعلى علماء الدين، لمحاربة الشائعات وإظهار مفاسدها عبر التوجيه الديني وتعزيز الوعي الاجتماعي، وتثقيف المجتمعات حول أخطار الشائعات وكيفية التعامل معها، لتعريف الناس بأهمية التحقّق من المعلومات قبل نشرها.

علينا ألا نستهين بالشائعة وما يمكن أن تقوم به في تدمير العقول.

حفظ الله أوطاننا وقادتنا وشعوبنا من كل مكروه وسوء يُراد بهم.