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روسيا تعتزم تخصيص ثلث موازنة البلاد في 2024 لحرب أوكرانيا

10/26/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، خلال جلسة عامة، اليوم الخميس، أن موازنة الدفاع الخاصة بالبلاد ستزيد إلى 8ر10 تريليون روبل (116 مليار دولار) في عام 2024.

ومن المتوقع أن يتم إنفاق ثلث موازنة الدولة العام المقبل على الحرب الروسية في أوكرانيا.

ووفقا لوزارة المالية، سيرتفع الإنفاق العسكري نتيجة لذلك إلى 6ر30% من إجمالي نفقات الدولة العام المقبل، والمتوقع أن يعادل 370 مليار دولار.

وقال سيلوانوف إن النصر هو الهدف الرئيسي الذي يجب أن تركز موازنة الدولة ومواردها عليه.

وبذلك يتضاعف الإنفاق العسكري لروسيا مقارنة بعام 2023.

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