كم أسيراً قُتل منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة؟

تسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر بمقتل "نحو خمسين" رهينة وفق ما أكد المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال الناطق إن كتائب القسام تقدر بأن عدد الأسرى الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بلغ ما يقرب من 50 قتيلاً.

وتردّ إسرائيل بقصف مكثف لقطاع غزة بعد هجوم هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية شنته حماس تسلّل خلاله عناصرها إلى مناطق إسرائيلية وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم.

وبحسب آخر رقم نشره الجيش الإسرائيلي الخميس، فإن حماس تحتجز 224 شخصا اقتادتهم معها إلى قطاع غزة بعد الهجوم.

وأكد المتحدث العسكري دانيال هغاري "إبلاغ عائلات 224 رهينة" باحتجاز أفراد منها، مشيرا إلى أن هذا الرقم قابل للتغير. وأضاف "جهود إعادة الرهائن هي أولوية قصوى".

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن نصف الرهائن على الأقل يحملون جنسيات أجنبية. ولم يتسن لفرانس برس التحقق من هذه البيانات.





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