المخابرات المصرية تبحث مع حماس جهود وقف إطلاق النار في غزة وإدخال الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني

أعلن مكتب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية اليوم الخميس، أنه أجرى اتصالاً مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل تناولا فيه آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة.

وذكر المكتب في بيان أن هنية استعرض مع كامل الجهود التي تبذلها مصر لضمان وقف

إطلاق النار في غزة وإدخال الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأعلنت حماس في وقت سابق اليوم الخميس، عن وصول وفد من قيادتها إلى موسكو ، حيث عقد أول لقاء مع مسؤول روسي لأول مرة منذ بدء حرب غزة في السابع من الشهر الجاري.

وقالت حماس في بيان إن وفداً من الحركة بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف في موسكو.

وأضافت أنه تم خلال اللقاء "بحث سبل وقف الجرائم الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة والغرب" في قطاع غزة

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