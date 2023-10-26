حاكم فلوريدا: ترتيبات لإرسال طائرات مسيرة وأسلحة وذخيرة لإسرائيل استعداداً لاجتياح غزة

أكد حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، اليوم الخميس، أنه وضع ترتيبات لإرسال طائرات مسيرة وأسلحة وذخائر إلى إسرائيل، التي تواصل استعدادها لشن عملية برية في غزة ردا على هجوم حماس، في أحدث رد رسمي لديسانتيس لدعم إسرائيل خلال الانتخابات التمهيدية للفوز ببطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2024 الرئاسية.

وقال جيريمي ريدفيرن، المتحدث باسم مكتب الحاكم، إن فلوريدا أرسلت طائرات شحن محملة بإمدادات الرعاية الصحية وطائرات مسيرة ودروع واقية وخوذات.

وأضاف ريدفيرن أن الدولة تعاونت أيضا مع مجموعات خاصة لتزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة بناء على طلب القنصل العام الإسرائيلي في ميامي.

ولم يكشف ريدفيرن عن نوع أو كمية الذخيرة والأسلحة، وأحال الأسئلة إلى مستشار الحملة الذي لم يتسن الاتصال به على الفور للحصول على تعليق.

يستخدم ديسانتيس صلاحياته الرسمية على الأغلب لاتخاذ إجراءات تتوافق مع أهدافه السياسية الأوسع، حيث سبق له استخدام أموال ولاية فلوريدا لنقل المهاجرين جوا من تكساس إلى المناطق التي يقودها الديمقراطيون مثل مارثاز فينيارد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمرت إدارته الجامعات الحكومية بحل فروع مجموعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين. ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، قامت فلوريدا أيضا بتسيير رحلات جوية لإجلاء نحو 700 أمريكي من إسرائيل.

واصطف ديسانتيس وغيره من مرشحي الرئاسة من الحزب الجمهوري خلف إسرائيل، واتهموا الرئيس جو بايدن بعدم بذل ما يكفي لدعم الإسرائيليين.

وانتقد ديسانتيس الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية لعام 2024، وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الأمم المتحدة نيكي هيلي بشأن إسرائيل أيضا.

ولم يتضح ما إذا كان ديسانتيس قد نسق شحنات الأسلحة مع إدارة بايدن، حيث تنظم وزارة التجارة شحن أنواع عديدة من الأسلحة والتكنولوجيا الأمريكية إلى الخارج.

ولم يرد مجلس الأمن القومي ووزارة التجارة على الفور على طلب للتعليق.

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