250 ألف إسرائيلي يغادرون منازلهم في خضم حرب غزة

أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن حوالي ربع مليون إسرائيلي قد رحلوا عن منازلهم بسبب حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس، ووقوع اشتباكات على طول الحدود مع لبنان.

وقالت المتحدثة إنه جرى تسكين حوالي 126 ألفا في مناطق أقل عرضة للخطر، في إطار برنامج إخلاء رسمي. وغادر حوالي 250 ألفا بشكل طوعي محل إقامتهم، هربا من القتال.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل أقل قليلا من 10 ملايين نسمة.

وأكدت المتحدثة أن السلطات الإسرائيلية أوصت أيضا بمواصلة إخلاء المناطق التي تقع في غلاف غزة، وعلى طول الحدود اللبنانية حتى نهاية العام. غير أنه لا يزال يتعين موافقة الحكومة على ذلك.

وذكر التليفزيون الإسرائيلي أن مثل هذا القرار سيفرض أعباء مالية ضخمة على الدولة.

ويعارض وزراء آخرون بالحكومة الإجراء ويرونه سابقا لأوانه.

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