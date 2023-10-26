تطورات اليوم العشرين من الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ودباباته دخلت لفترة وجيزة شمال قطاع غزة مساء الخميس، وضربت عدة أهداف للنشطاء مع اقتراب توغل بري أوسع بعد أكثر من أسبوعين من الغارات الجوية المكثفة.

دمرت غارات جوية إسرائيلية أجزاء من قطاع غزة، تاركة الأحياء تحت الأنقاض، وتكافح المستشفيات في غزة لعلاج أعداد كبيرة من الجرحى بموارد متناقصة.

حذرت الأمم المتحدة من أن الوقود لديها على وشك النفاد في قطاع غزة، مما اضطرها إلى تقليص جهود الإغاثة بشكل حاد في القطاع المحاصر.

فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى في معالجة الحرب بين إسرائيل وحماس، ورفض القرارات المتنافسة الصادرة عن الولايات المتحدة وروسيا.

قالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة يوم الخميس إن أكثر من 7000 فلسطيني قتلوا حتى الآن - أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في حرب غزة التي استمرت ستة أسابيع في عام 2014.

في الضفة الغربية المحتلة، قُتل أكثر من 100 شخص. قُتل الفلسطينيون في أعمال عنف وغارات إسرائيلية عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس يوم 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

أدى القتال إلى مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، وفقا لمسؤولين إسرائيليين، معظمهم من المدنيين الذين قتلوا في هجوم حماس الأولي.

رفع الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء عدد الرهائن المتبقين في غزة إلى 222 شخصا، من بينهم أجانب يعتقد أن حماس أسرتهم خلال التوغل. وتم إطلاق سراح أربعة رهائن.

الاونروا تبرز الحاجة الملحة للوقود في غزة

قالت جوليت توما، كبيرة المتحدثين باسم الاونروا، إن هناك حاجة عاجلة لدخول شحنة وقود لقطاع غزة في أسرع وقت ممكن، إذ إن إمدادات الوكالة على وشك النفاد.

ومتحدثة للأسوشيتدبرس، قالت توما إنه إن نفدت الإمدادات من الاونروا، فسيتعين على الوكالة الاممية خفض عدد عمليات الإغاثة التي تقوم بها بشكل حاد، وفي بعض الحالات "ستتوقف بالكامل."

وأضافت "نحتاج الوقود لسيارات الأمم المتحدة، نحتاج الوقود لتتمكن الشاحنات من التحرك ونقل الإمدادات الشحيحة التي تدخل. نحتاج إليه أيضا لمحطات ضخ المياه."

وأوضحت أن الاحتياجات الأخرى للوقود في الاونروا تتضمن محطات تحلية المياه ونقل القمح للمخابز المحلية.

لم تقدم توما توقيتا معينا لنفاد الوقود من الاونروا.

وزير الخارجية السوري ينتقد الولايات المتحدة ودولا أخرى لدعمها إسرائيل

انتقد وزير الخارجية السوري الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لقولها إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، قائلا إنها تمنح بهذا إذنا مفتوحا "للفاشية الإسرائيلية" لقتل الشعب الفلسطيني.

كما قال فيصل المقداد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية إن هدم منازل الفلسطينيين "فوق رؤوسهم" وحرمانهم من الكهرباء والماء "هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

الخارجية الروسية تقول إن ممثلين عن حركة حماس يزورون موسكو

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن ممثلين عن حركة حماس الفلسطينية يزورون موسكو حاليا.

ولم تخض المتحدثة في التفاصيل، واكتفت بقول إن الوزارة ستقدم معلومات إضافية لاحقا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "ريا نوفوستي" إن وفد حركة حماس يترأسه عضو الجناح السياسي، موسى أبو مرزوق.

الرئيس التركي ينتقد الاتحاد الأوروبي ويتهم الغرب باللامبالاة تجاه معاناة المسلمين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، الاتحاد الأوروبي لفشله في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة واتهم الغرب باللامبالاة تجاه معاناة المسلمين.

وقال في خطاب متلفز "كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا قبل أن تدعو مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار؟ كم عدد الأطنان الإضافية من القنابل التي يجب أن تسقط على غزة قبل أن يتمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من اتخاذ إجراء؟".

واتهم أردوغان الغرب بالفشل في رؤية العنف الذي يتكشف في غزة "لأن الدماء التي تراق هي دماء مسلمين".

وفي خطابه، قال أردوغان أيضا إن تركيا أرسلت حتى الآن 10 طائرات إلى مصر تحمل مساعدات إنسانية، بما في ذلك مولدات، متجهة إلى غزة. وأضاف أن 25 من العاملين في المجال الصحي الأتراك توجهوا إلى مصر أيضا.

أردوغان للبابا فرنسيس: القصف الإسرائيلي لغزة "مذبحة"

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحرب بين إسرائيل وحماس مع البابا فرنسيس يوم الخميس، قائلا لرأس الكنيسة الكاثوليكية إن الهجمات الإسرائيلية على غزة "بلغت مستوى المذبحة" وأن صمت المجتمع الدولي هو بمثابة إهانة و"عار على الإنسانية".

ونقل أيضا عن أردوغان قوله لفرنسيس خلال محادثتهما الهاتفية إنه يجب على الجميع دعم الجهود الرامية إلى تقديم "مساعدات مستمرة للمدنيين الأبرياء" في غزة. ونشر البيان الصادر عن مديرية الاتصالات الرئاسية التركية على موقع إكس، تويتر سابقا.

كما أكد أردوغان موقف تركيا المتمثل في أن الحل الدائم للصراع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت الفاتيكان إن المحادثة الهاتفية التي أجراها فرنسيس مع أردوغان، بطلب من الزعيم التركي، ركزت على "الوضع المأساوي في الأراضي المقدسة".

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن البابا "عبر في الاتصال عن ألمه لما يحدث، وذكر بموقف الكرسي الرسولي متمنيا التوصل إلى حل للدولتين ووضع نظام خاص لمدينة القدس".

قوات إسرائيلية تشن غارة برية قصيرة على غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن قوات ودبابات إسرائيلية شنت غارة برية قصيرة على شمال غزة ليل الخميس، وضربت عدة أهداف للنشطاء من أجل "تحضير ساحة المعركة" قبل غزو بري متوقع على نطاق واسع بعد أكثر من أسبوعين من الغارات الجوية المدمرة.

قال الجيش خلال الغارة إن الجنود ضربوا المقاتلين والبنية التحتية للمتشددين ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات. لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا من الجانبين.

بايدن يدين هجمات المستوطنين الاسرائيليين على الفلسطينيين

قال الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء إنه لن تكون هناك عودة إلى "الوضع الراهن" في إسرائيل والمنطقة بعد الهجوم المميت الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وأوضح بايدن، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس وزراء أستراليا، أنه: "عندما تنتهي هذه الأزمة، يجب أن تكون هناك رؤية لما سيأتي بعد ذلك... ومن وجهة نظرنا، يجب أن يكون ذلك هو حل الدولتين".

وقال بايدن مرة أخرى إنه يعتقد أن لإسرائيل الحق - "المسؤولية" - في الرد على الهجوم. وأضاف أن "الغضب والألم والشعور بالغضب الذي يشعر به الشعب الإسرائيلي" بعد الهجوم "أمر مفهوم تماما".

لكنه شجب أيضا الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إنها يجب أن تتوقف و"تتوقف الآن"، وقال إنه ما زال يركز على المساعدات الإنسانية إلى غزة.

غارة جوية على مدينة غزة تقتل أكثر من 20 شخصا وتصيب أكثر من 100 آخرين

قالت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس إن غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة، الأربعاء، أسفرت عن مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

تناثرت جثث الرجال والنساء القتلى في الشوارع التي لم تلحق بها أضرار تذكر، بينما تحولت مجموعة من المباني إلى أنقاض ويبحث الناس وسط الحطام عن ناجين.

احتضن صبيان مصابان بعضهما البعض وبدا أنهما يبكيان عندما قام المسعف وثلاثة رجال آخرين بحملهما إلى بر الأمان على محفة.

بدا الرجل مذهولا والدماء تسيل من فروة رأسه إلى عينيه وأسفل خده وهو يجلس على ما تبقى من أريكة مستندة إلى الأنقاض بينما تعانقه فتاة أصيبت أيضا.





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