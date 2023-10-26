أمطار غزيره على أم القيوين .. والبلدية ترفع درجة الاستعداد

شهدت إمارة أم القيوين منذ ساعات الصباح الأولى اليوم هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد، مما أدى إلى تجمع المياه في الطرقات والمنخفضات، ولازالت الإمارة تشهد سقوط الأمطار بكميات متفاوتة.

ودعت شرطة أم القيوين، سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرقات وتخفيض السرعة خلال سقوط الأمطار وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولة.

ورفعت بلدية أم القيوين، درجة الاستعداد للتعامل مع جميع الملاحظات والبلاغات التي تصل من الجمهور، وتم إعطاء الأولوية للمناطق السكنية والطرق الرئيسية في الإمارة.

وأكد أحمد طيب محمد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة في دائرة بلدية أم القيوين، أن البلدية وضعت خطة طوارئ خاصة بموسم الأمطار، بدأتها مبكراً، لضمان التجهيز الكامل ومجابهة أي حوادث متوقعة في جميع مناطق الإمارة، مشيرا إلى أن الخطة تشمل التنسيق المشترك بين جميع قطاعات الدائرة، ليعمل كل قطاع منها بالمهام المنوطة به، والتي تشمل صيانة المعدات والآليات، وتشكيل فريق عمل لمباشرة المهام، والعمل على تنظيف فتحات المصارف.

وقامت البلدية خلال الفترة الماضية بعدد من الحملات لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع أنحاء الإمارة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية، للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار بالإمارة.

وباشرت الفرق الميدانية اليوم مع بداية سقوط الأمطار في سحب مياه الأمطار، وإزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار مما ساهم في تسهيل وانسيابية حركة المرور في الإمارة.

ودعت الدائرة، سكان الإمارة وزوارها بالتواصل مباشرة معها عبر قنوات التواصل والرقم المجاني 800898 في حال وجود طارئ يتعلق بالأمطار.





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