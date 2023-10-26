مجلس تنمية الموارد البشرية بدبي يقدم 80 فرصة عمل في يوم وظيفي مفتوح

منح مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أكثر من 80 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعات حيوية متعددة، من خلال تنظيم يوم وظيفي مفتوح بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة في مجلس أم سقيم بمشاركة 12 شركة.

وشهد اليوم الوظيفي، إقبالاً لافتاً من المواطنين الباحثين عن عمل، حيث شملت فرص العمل المطروحة قطاعات تجارة السيارات والصناعات الدوائية والعقارات والتعليم وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والتأمين.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن مبادرة الأيام الوظيفية المفتوحة المتعددة على مدار العام أحد المبادرات التي أوجدها المجلس لتحاكي طبيعة الدور الهام الذي تلعبه المجالس في حياتنا في الإمارات بالتعاون مع الشركاء، بهدف تعزيز مُساهمة هذه المنصة المجتمعية في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام ومنها أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنها تمنح الباحث عن عمل بيئة طبيعية محفزة للتواصل وإجراء المقابلات الوظيفية خلال وقت قصير والحصول على الوظائف التي تلبي طموحهم.

وأضاف معاليه: ساهم الشركاء وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة بشكل مستدام في نجاح هذه الفعاليات عبر تكامل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في ملف التوطين، مؤكداً أن تنظيم الأيام الوظيفية المفتوحة وفر مستوى من الراحة وعزز الثقة بالنفس لدى الباحثين عن عمل لكون المجلس هو البيئة المحفزة للتواصل المجتمعي الفعّال.

وشملت الشركات المشاركة في الحدث، مجموعة الفطيم، ومجموعة الرستماني، ومجموعة ماجد الفطيم، وانوفينتشر للاستثمارات التعليمية، ومدارس كينجز، ومدرسة السلام، وشركة "جلاكسو سميث كلاين gsk، وشركة سيفورا، وشركة سبان للتجارة، وشركة بروفيدنت للعقارات، وشركة سكون للتأمين، والشركة الوطنية للمواد الغذائية.





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