محاكمة شاب استولى على أموال بإيهام ضحية امتلاكه رقم هاتف مميزاً

رفع شاب دعوى قضائية ضد آخر يطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 27 ألفاً و500 درهم والتعويض بقيمة 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.



وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام الشاكي بتسليم المشكو عليه مبلغاً وقدرة 27 ألفاً و500 درهم كدفعه أولى لشراء رقم هاتف متحرك، قيمته 55 ألف درهم على أن يتم سداد المتبقي عند نقل الملكية.

وبعد تحويل الشاكي المبلغ للمشكو عليه أخذ الأخير، يماطل ثم قام بإغلاق هاتفه فتقدم الشاكي بشكوى جزائية ضده أحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية وتمت إدانته مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للمطالبة بالتعويضات، وأرفق صورة حكم جزائي وصور مستندات أخرى.



وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضر الشاكي بشخصه ولم يحضر المشكو عليه بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وإعلانه برسالة نصية هاتفية وبعد إكتمال التحضير أحالها القسم المختص لهذه المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو من سلطة محكمة الموضوع وفق ما تقتنع به متى كان فهمها وتقديرها واستخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للواقع أو القانون أو الثابت بالأوراق وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة في الدعوى بما يكفي لحمله، وكان المقرر بنص المادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة بأن الحكم الجزائي أثبت خطأ المشكو عليه.

وأضافت : أما عن طلب الشاكي إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض فلما كان هذا الطلب في حقيقته هو طلب تعويض مادي وكان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان فلما كان ما تقدم وكان الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المدعى عليه إستولا على المبلغ آنف الذكر من الشاكي وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه

وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى مما ترى المحكمة تعويض الشاكي.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 31 ألف درهم وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.





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