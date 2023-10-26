نهيان بن مبارك وصقر غباش ومحمد القرقاوي ووزراء ومسؤولون يقدمون واجب العزاء في وفاة خليفة المري

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، (والد) معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي.

وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.





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