نهيان بن مبارك وصقر غباش ومحمد القرقاوي ووزراء ومسؤولون يقدمون واجب العزاء في وفاة خليفة المري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، (والد) معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي.
وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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