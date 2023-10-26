(الدراسة عن بُعد) غداً في المدارس الحكومية بدبي والمناطق الشمالية

بناءً على تعليمات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ونظراً للظروف وتقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها الإمارات حالياً، وحرصاً على سلامة الطلبة، قررت المؤسسة تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد لجميع الطلاب في المدارس الحكومية في دبي والمناطق الشمالية، وبدورها أبلغت المدارس أولياء الأمور بالقرار عبر قنوات التواصل بين المدرسة وذوي الطلبة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للحالة الجوية وهطول أمطار الخير، وتهدف المؤسسة من خلال القرار إلى ضمان سلامة الطلبة، وسيتم تنفيذ التحويل إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصات التعليم الإلكتروني المعتمدة من قبل المؤسسة، وستقوم المدارس بتوفير الدروس والمواد التعليمية مع توفير الدعم الفني اللازم للطلاب وأولياء الأمور لضمان استمرارية العملية التعليمية.

ويساهم القرار في الحفاظ على استمرارية التعليم وتقديم فرص تعليمية آمنة وفعالة للطلاب في ظل تغيرات الحالة الجوية.





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