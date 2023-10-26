مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: ألف فلسطيني يقتلون يومياً في غزة

قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن نحو ألف فلسطيني يقتلون يوميا في غزة ورغم ذلك "لا نجد التعاطف الكافي ولا نعرف السبب".

وأضاف خلال جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية إن "نحو 3 آلاف طفل قتلوا في القصف على غزة خلال الأيام القليلة الماضية و900 طفل فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض في غزة حتى الآن و1700 امرأة قتلن في القصف الإسرائيلي على غزة" وفق روسيا اليوم.

وأوضح منصور أن "1600 فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض ولا نعرف مصيرهم".

وتابع "18 ألف شخص أصيبوا، كثير منهم عولجوا في ممرات المستشفيات".

وقال "المشافي في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى الذين يسقطون في القصف الإسرائيلي .. الموت والدمار في كل مكان من غزة ولا مكان آمنا في القطاع".

وأشار إلى أن إسرائيل "دمرت أكثر من 40% من جميع منازل غزة مما أدى إلى تشريد جميع السكان ونزوح 1.4 مليون شخص".

وأكد أن "إسرائيل تنتهج نهجها الحالي انطلاقا من إيمانها بأن القوانين الدولية تنطبق على الجميع ما عداها".

من جهة أخرىأصدرت وزارة الصحة في غزة وثيقة من 212 صفحة اليوم الخميس قالت إنه يضم أسماء وأرقام بطاقات هوية أكثر من 7000 فلسطينيا قُتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وجاءت هذه الخطوة من الوزارة بعد تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن والجيش الإسرائيلي في أعداد القتلى التي تصدرها السلطات في غزة التي تسيطر عليها حركة

"حماس".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز