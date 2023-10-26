بتوجيهات عمار النعيمي.. غداً العمل «عن بعد» لموظفي حكومة عجمان



تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم غد الجمعة الموافق 27 أكتوبر، عن بُعد نظرا للأحوال الجوية.

ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

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