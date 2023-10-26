بتوجيهات عمار النعيمي.. غداً العمل «عن بعد» لموظفي حكومة عجمان

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم غد الجمعة الموافق 27 أكتوبر، عن بُعد نظرا للأحوال الجوية.
ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
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