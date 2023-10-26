1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 556.93 مليون درهم و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.5 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54.5 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 38.19 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 37.62 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 45.93 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 121.55 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10.15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34.9 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 33.64 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 78.27 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 28.69 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 586.6 مليون درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 359.4 مليون درهم و127 رهن فلل وشقق بقيمة 227.19 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 278.12 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 44.15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 151.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 110 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 13.73 مليون درهم.