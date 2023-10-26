تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قوي في الربع الأخير



تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قوي بلغ 4.9 بالمائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، إذ تحدى الأمريكيون الأسعار المرتفعة وأسعار الفائدة المتزايدة والتوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود، لينفقوا بوتيرة سريعة.

قالت وزارة التجارة الأمريكية إن اقتصاد البلاد نما في الربع الأخير بالوتيرة الأسرع منذ أكثر من عامين، وبأكثر من ضعف المعدل السنوي البالغ 2.1 المسجل في الربع السابق.

وأظهر تقرير صدر يوم الخميس حول الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - إجمالي إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات - أن المستهلكين قادوا التسارع، وزادوا إنفاقهم على كل شيء بدءا من السيارات وحتى وجبات المطاعم.

وعلى الرغم من أن التضخم المؤلم في العامين الماضيين أدى إلى تشويش رؤية كثيرين للاقتصاد، إلا أن الملايين ظلوا على استعداد لإنفاق المال على قضاء العطلات وشراء تذاكر الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية.

ومع ذلك، قد يكون النمو القوي في الربع الأخير مجرد علامة الذروة للاقتصاد قبل أن يبدأ التباطؤ المطرد في الربع الحالي الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، بل وحتى عام 2024.

ومن المتوقع أن تتراجع الوتيرة السريعة للنمو مع ارتفاع معدلات الاقتراض طويل الأجل، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة على الأمد القصير من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، وفتور إنفاق الشركات والمستهلكين.

كشفت إحصاءات النمو للربع الثالث أن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية زادت من إنفاقها، كما قامت الشركات بتدعيم مخزوناتها من البضائع في المستودعات وعلى الرفوف، ما ساعد على دفع النمو.

وتمكن الاقتصاد من التسارع على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء النمو والتضخم من خلال رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى نحو 5.4 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عاما.



