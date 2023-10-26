قفزة غير مسبوقة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء ارتفاعاً غير مسبوق، على الرغم من استقراره في البنوك المصرية، فقد أوضحت المؤشرات الأولية للتداول في البنوك المصرية في مستهل التعاملات اليوم استقرارا ملحوظا، سيطر على التعاملات على مدار اليوم، ليحافظ بالأخير على آخر مستوى تم الكشف عنه.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق ليسجل قيمة تراوحت ما بين 47 جنيها مصريا وحتى 49.65 جنيها مصريا، بينما كان يتداول في نطاق 39 جنيهاً قبل اندلاع الحرب في غزة، بينما يبقي البنك المركزي على سعره رسمياً منذ إبريل الماضي في حدود 30.90 جنيهاً.

وقالت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، إنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال الربع الأول من العام القادم تخفيضا في قيمة الجنيه ليتماشى مع السوق الموازية، وذلك في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجاتها من الدولارات.

وأضافت رامونا، في كلمتها خلال ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات التوترات في غزة لعام 2023 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إن مصر تعد إحدى الدول الأكثر تأثرا في منطقة شمال إفريقيا بالأحداث في غزة لقربها الجغرافي من فلسطين، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها منذ مارس عام 2022.

وأكدت أن رد الفعل كان قويًا في السوق الموازية على أحداث الحرب، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 46 جنيها.

وأشارت إلى أن تأجيل قرار الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه إلى الربع الأول من العام المقبل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في ديسمبر.

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان صدر اليوم الخميس، فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

وتتوقع رامونا مبارك، زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك إلى نطاق يتراوح من 40 إلى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك ليتماشى مع السوق الموازية في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجات مصر الدولارية، حيث تجاوز سعر الدولار بالسوق السوداء مستوى الـ 46 خلال الأيام القليلة الماضية ولامس مستوى الـ 48 جنيها للدولار الواحد.

وأشارت رامونا إلى أن مدفوعات مصر المرتفعة لسداد الديون الخارجية خلال العام المقبل، ستجعلها بحاجة إلى تدفقات دولارية، وبالتالي ستسعى إلى تخفيض سعر الجنيه.



