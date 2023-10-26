المركزي الأوروبي يوقف سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة مع ضعف الاقتصاد

أوقف البنك المركزي الأوروبي أطول سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في تاريخه الممتد 25 عاماً قائلاً، إن أحدث البيانات لا تزال تشير إلى تراجع التضخم ببطء إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة.

وأبقى البنك المركزي، الذي يضم في عضويته 20 دولة تستخدم اليورو، سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ أربعة بالمئة، مؤكداً من جديد أن المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض قد يكون كافياً لترويض التضخم إذا ظل عند هذا المستوى «لفترة كافية».

وترك صناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4 % يوم الخميس، وهو ما يتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.

في أوروبا، بلغ التضخم ذروته 10.6 % في أكتوبر لدول منطقة اليورو بتأثير من حرب روسيا وأوكرانيا. وأثرت تلك الأسعار المرتفعة على إنفاق المستهلكين ورفعت أسعار تكاليف الضروريات كالغذاء والتدفئة والكهرباء.

لكن مع تراجع التضخم إلى 4.3 % الآن، توقف البنك المركزي الأوروبي عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في أثينا.