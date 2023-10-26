«فولكس فاجن» تضاعف أرباحها في الربع الثالث إلى 4.35 مليارات يورو

أعلنت شركة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات أن أرباحها في الربع الثالث المنصرم بلغ ضعف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، غير أن هذا الأمر يرجع بالدرجة الأولى إلى إهلاكات بمليارات اليورو في الربع الثالث من العام الماضي، وأوضحت «فولكس فاجن» المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية أن أرباحها في الربع الثالث وصلت بعد خصم الضرائب إلى 4.35 مليارات يورو.

كانت الشركة تحملت في الفترة نفسها من العام الماضي أعباء بقيمة 1.9 مليار يورو، بسبب إنهاء تعاون في مجال برمجيات خاصة بالقيادة الذاتية، وكانت «فولكس فاجن» طرحت بالفعل في الأسبوع الماضي أرقاماً أولية عن أدائها في الربع الثالث، وجاء إعلان اليوم لتأكيد هذه الأرقام.

وارتفعت عائدات الشركة في الربع الثالث بنسبة 12%، لتصل إلى 78.8 مليار يورو، وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة تقارب 15%، لتصل إلى 4.89 مليارات يورو.

وكانت فولكس فاجن خفضت من توقعاتها الخاصة بأرباح الأعمال اليومية عن مجمل العام، لأن تأثير معاملات التحوط للمواد الخام والطاقة في هذا العام جاء سلبياً بصورة أقوى مما كان متوقعاً في البداية.