Saturday, 28 October 2023 01:08 GMT

«فولكس فاجن» تضاعف أرباحها في الربع الثالث إلى 4.35 مليارات يورو

10/26/2023 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات أن أرباحها في الربع الثالث المنصرم بلغ ضعف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، غير أن هذا الأمر يرجع بالدرجة الأولى إلى إهلاكات بمليارات اليورو في الربع الثالث من العام الماضي، وأوضحت «فولكس فاجن» المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية أن أرباحها في الربع الثالث وصلت بعد خصم الضرائب إلى 4.35 مليارات يورو.

كانت الشركة تحملت في الفترة نفسها من العام الماضي أعباء بقيمة 1.9 مليار يورو، بسبب إنهاء تعاون في مجال برمجيات خاصة بالقيادة الذاتية، وكانت «فولكس فاجن» طرحت بالفعل في الأسبوع الماضي أرقاماً أولية عن أدائها في الربع الثالث، وجاء إعلان اليوم لتأكيد هذه الأرقام.

وارتفعت عائدات الشركة في الربع الثالث بنسبة 12%، لتصل إلى 78.8 مليار يورو، وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة تقارب 15%، لتصل إلى 4.89 مليارات يورو.

وكانت فولكس فاجن خفضت من توقعاتها الخاصة بأرباح الأعمال اليومية عن مجمل العام، لأن تأثير معاملات التحوط للمواد الخام والطاقة في هذا العام جاء سلبياً بصورة أقوى مما كان متوقعاً في البداية.

MENAFN26102023000110011019ID1107312957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث