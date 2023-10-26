تراجع أرباح وإيرادات مرسيدس بنز في الربع الثالث 7% إلى 3.72 مليارات يورو

تراجعت أرباح وإيرادات شركة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز جروب إيه جي» في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأعلنت شركة مرسيدس بنز تراجع صافي أرباحها بنسبة 7%، لتصل إلى 3.72 مليارات يورو (92. 3 مليارات دولار) في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 4 مليارات يورو في عام 2022.

وبلغت أرباح السهم الواحد 3.44 يورو، بانخفاض 6%، مقارنة بـ 3.66 يورو في عام 2022.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 4.84 مليارات يورو، بانخفاض 7%، مقارنة بعام 2022.

وتراجعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 8%، لتصل إلى 4.92 مليارات يورو.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 1.4% لتصل إلى 37.2 مليار يورو في الربع الثالث من العام، مقارنة بـ 37.7 مليار يورو في عام 2022، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض مبيعات سيارات الركاب بنسبة 5% تقريباً في هذا الربع.

وقالت الشركة: إن النتائج تم تحقيقها وسط بيئة سوق تتميز بالمنافسة السعرية الشديدة، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية. وبالنظر إلى التوقعات للعام المالي 2023 تتوقع الشركة أن تبقى مبيعات وإيرادات وحدات سيارات مرسيدس-بنز عند مستوى عام 2022، ومن المتوقع أن تكون مبيعات وإيرادات وحدات مرسيدس-بنز فانز للعام بأكمله أعلى بكثير من العام الماضي.