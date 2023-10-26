المصرف المركزي: دبي تتصدر الطلب على القروض التجارية على مدار 9 اشهر منذ بداية العام

كشف المصرف المركزي بأن

إمارة دبي لازالت تتصدر الطلب على القروض التجارية متضمنة قروض الأعمال

بالإمارات

على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث تشهد نشاط واضح لبيئة الأعمال بها مدفوعة بتنامي اقتصادها المحلي

وارتفاع حركة الإستثمارات .

وأوضح في تقرير له صادر الثلاثاء عن نتائج إستبيان

توجهات الإئتمان محليا خلال الربع الثالث بأن حوالي 50% من الشركات التي تم إستطلاع أرائها أقروا بوجود زيادة مضطردة في الطلب على الإئتمان المصرفي

خلال الربع الثالث

من 2023 بما يعكس مواصلة النمو الطلب على القروض التجارية منذ بداية 2023 حيث إستند النمو على عدة عوامل بمقدمتها زيادة الحاجة للإستثمار في الأصول الثابتة ونشاط المبيعات العقارية .

في الوقت الذي جاءت النتائج إيجابية بدورها عن إستمرارية نظرة التفاؤل بشأن الإئتمان خلال الربع الأخير من العام الجاري

حيث أفادت معظم الشركات بأنه رغم انعكاسات تأثير إرتفاع الفائدة على التوجهات الإئتمانية لبعض القطاعات إلا أن التوقعات بتواصل الطلب خلال الربع الثالث تعد الأقوى ولاسيما مع تزايد إستعدادات البنوك وشركات التمويل للتوسع في إقراض الشركات المدفوع بإرتفاع جودة الأصول وتنامي الثقة في الجدارة الإئتمانية للعملاء .

وأوضح الإستبيان وجود طلب على جميع أنواع القروض التجارية

بين الشركات الكبرى والمؤسسات المتوسطة الحجم

والجهات ذات الصلة بالحكومة إلى جانب تنامي الإئتمان من المقيمين

وأنواع القروض التقليدية مع نمو طفيف في

الطلب على الإقتراض من جانب غير المقيمين نوعا خلال الربع المنقضي .

على صعيد أخر أبان المركزي بتصدر قطاع التصنيع الطلب على الإقتراض خلال ربع سبتمبر متقدما على

شركات التجزئة وتجارة الجملة التي سادت حركة الطلب على مدار النصف الأول من العام ثم أنشطة البناء التطوير العقاري إلى جانب أنشطة أخرى مثل النقل والتخزين وقطاع الإتصالات ثم انشطة قطاع التعدين واستغلال المحاجر وكانت تلك الأنشطة بدورها في طليعة التوقعات المتفائلة لإستمرارية الطلب على الإقتراض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري .

فيما أوضح الإستبيان على صعيد توجهات إئتمان الأفراد

بأن الطلب على القروض الشخصية تركز أيضا في معظم فئات التمويلات منها

السعي للحصول على البطاقات الإتئمانية وتمويلات السكن والقروض الإسلامية وعمليات إعادة التمويل ونقل القروض والقروض الإستثمارية .

من جانب أخر أوضح الإستبيان بشأن حركة القروض المرفوضة من جانب البنوك تركزها

في قطاع الأعمال حول

الطلبات المقدمة من قطاع الشركات الكبيرة

التي كانت أعلى مقارنة بمعدلها على صعيد المؤسسات الصغيرة بينما كانت أغلبية

القروض الشخصية المرفوضة في طلبات الحصول على البطاقات الإئتمانية ثم في قروض السيارات

.

في الوقت ذاته قللت أراء المستطلعون من تأثير قرار رفع نسبة الإحتياطي في الودائع تحت الطلب على الإئتمان حيث أكدت نسبة 69% من قطاع الأفراد و 67% من شركات الأعمال ان التغيير لم يؤثر على نشاط الإقتراض التجاري