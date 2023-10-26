محمد بن زايد وأجاي بانغا يبحثان جوانب التعاون بين الإمارات والبنك الدولي وتداعيات الأزمات في العالم



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي.

ورحب سموه ـ خلال اللقاء الذى جرى اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ برئيس مجموعة البنك الدولي، وبحث معه مختلف جوانب التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتداعيات الأزمات في العالم عليها إضافة إلى إسهامات البنك الدولي في دعم التنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتطرق لقاء صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس مجموعة البنك الدولي إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، وأهمية التمويل المناخي في تعزيز المواجهة العالمية لمخاطر تغير المناخ وتحقيق أهداف الاستدامة، ودور البنك الدولي في ذلك.

حضر اللقاء..سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والوفد المرافق للمسؤول الدولي.



