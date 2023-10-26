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أسهم التكنولوجيا تواصل الضغط على «وول ستريت».. و«ميتا» يتراجع 4% و«ألفابيت» 2% و«مايكروسوفت» 3%

10/26/2023 3:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل أسهم التكنولوجيا الضغط على «وول ستريت» بسبب نتائج شركات التقنية التي جاءت دون توقعات المستثمرين، على الرقم من ارتفاع الناتج المحلي الأمريكي بأقوى من التوقعات.

وتراجع المؤشر ناسداك المركب المليء بشركات التكنولوجيا نحو 1.2 % خاسراً نحو 200 نقطة، ليدخل المؤشر منطقة التصحيح بعد انخفاضه 2.4 % يوم الأربعاء، ليفقد المؤشر 10 % عن أعلى مستوى إغلاق لهذا العام في يوليو.

فيما تراجع المؤشر ستاندر آند بورز نحو 30 نقطة أو 0.70 %، فيما فقد مؤشر داو جونز الصناعي نحو 125 نقطة أو 0.40 %.

وتراجعت أسهم «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك وانستغرام» نحو 4.4 % بعدما بسبب ملاحظة المستثمرين بعض التراجع في الإعلانات، وخسائر 3.7 مليارات دولار لقسم Reality Labs التابع للشركة.

وواصل سهم «ألفابيت» الشركة الأم لـ«جوجل ويوتيوب» التراجع لليوم الثاني على التوالي بنسبة 2 %، بعدما خسر 9.5 % في جلسة الأربعاء.

كما تراجعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 3 % و«أبل» 2.3 %.

ومع ذلك، ظلت خسائر يوم الخميس تحت السيطرة، حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أقوى بكثير من المتوقع. نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 4.9 ٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في حين توقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم بنسبة 4.7 ٪.

وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية: «من الصعب التوفيق بين هذا النمو الاقتصادي الجيد المتسلسل مع هذا الافتقار إلى الأداء اللامع في سوق الأسهم، هناك تفسير واحد واضح فقط: يعتقد المستثمرون أن سياسة سعر الفائدة الصفري (ZIRP) هي الشرط الوحيد الذي يسمح للاقتصاد بالنمو، ومن الواضح أن هذا افتراض غير صحيح».

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