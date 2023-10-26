وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعو شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً

وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعو شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً
التاريخ
10/26/2023 3:00:23 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت
وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص
إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها يوم غد الجمعة في ضوء الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق الدولة.
وأكدت الوزارة على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.
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