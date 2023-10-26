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وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعو شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً

10/26/2023 3:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت
وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص
إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها يوم غد الجمعة في ضوء الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق الدولة.

وأكدت الوزارة على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

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