تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد .. غداً العمل «عن بعد» لموظفي حكومة دبي

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم غد الجمعة الموافق 27 أكتوبر، عن بُعد، نظرا للأحوال الجوية. يشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.



