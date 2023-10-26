تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد .. غداً العمل «عن بعد» لموظفي حكومة دبي
التاريخ
10/26/2023 3:00:17 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم غد الجمعة الموافق 27 أكتوبر، عن بُعد، نظرا للأحوال الجوية. يشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
MENAFN26102023000110011019ID1107312947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.