غداً العمل والدراسة عن بعد في الحكومة الاتحادية والمدارس الحكومية
التاريخ
10/26/2023 3:00:17 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.
MENAFN26102023000110011019ID1107312945
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.