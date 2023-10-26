غداً العمل والدراسة عن بعد في الحكومة الاتحادية والمدارس الحكومية

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.



