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حمدان بن محمد: فخور بعمر العلماء لاختياره من الأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي

10/26/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أنه فخور بمعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الذي تم اختياره من الأمين العام للأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي والذي يضم 38 شخصية عالمية في هذا المجال

ودون سموه عبر منصة إكس: "فخور بالأخ عمر العلماء الذي تم اختياره من الأمين العام للأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي والذي يضم 38 شخصية عالمية في هذا المجال ويهدف لمواجهة تحديات هذه التقنية والبناء على الفرص الكبيرة التي توفرها .. كل التوفيق لجميع أبناء الإمارات في مهامهم الدولية".

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