الاحتلال: حتى الآن لا يوجد قرار بإدخال الوقود لغزة

الاحتلال: حتى الآن لا يوجد قرار بإدخال الوقود لغزة
التاريخ
10/26/2023 3:00:12 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إنه
حتى الآن لا يوجد قرار بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.
وتابع: وإذا قرر المستوى السياسي ذلك فسيتم إدخال الوقود.
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