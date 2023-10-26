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الاحتلال: حتى الآن لا يوجد قرار بإدخال الوقود لغزة

10/26/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إنه
حتى الآن لا يوجد قرار بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وتابع: وإذا قرر المستوى السياسي ذلك فسيتم إدخال الوقود.

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