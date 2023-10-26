الاعلام الحكومي في غزة: إسرائيل دمرت 190 ألف شقة وتضرر 189 مدرسة

MENAFN - Youm7) أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشهداء جراء العدوان المستمر على القطاع بلغ 7028شهيداً و18484 مصاباً، ووصول قرابة 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض ولازالت تتوالى البلاغات.

وأوضح المكتب الإعلامي في غزة عبر بيان له أن عدد المنازل التي تعرضت للقصف بلغت 6.500 وعدد الوحدات بلغ 190،000 وحدة، وعدد الهدم الكلي 29 ألف وحدة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 731 مجزرة راح ضحيتها 5224، كما ارتقى 219 شهيد من جنوب قطاع غزة من أصل 481 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة لمليون ونصف من النازحين في 223 مركز إيواء وتجمعات مستضيفة بالمستشفيات ومرافق ومنشآت عامة.

ولفت إلى أن عدد المقرات الحكومية في غزة التي تعرض للقصف من قبل طيران الاحتلال 79 مقراً وهناك عشرات المرافق والمنشآت الخدماتية والعامة، كما تم قصف 38 مسجد و3 من الكنائس بمدينة غزة، بالإضافة لتضرر 189 مدرسة منها 25 مدرسة خرجت عن الخدمة في قطاع غزة.

وأوضح أن الأوضاع في قطاع غزة باتت لا تحتمل في ظل تعطل معدات الإنقاذ ونفاد الوقود وتوقفها عن العمل وعدم قدرتها على انقاذ من هم تحت الأنقاض ولن يطول الوقت حتى لن تتمكن من انقاذ أي شخص من تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة في يومه العشرين، ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود إلى قطاع غزة.







