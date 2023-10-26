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بلطجة إسرائيلية وإدانة أممية.. ماذا قال الأمين العام للأمم المتحدة عن مجازر غزة؟ (إنفوجراف)

10/26/2023 2:48:33 PM
(MENAFN- Youm7) بينما تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة وسقوط آلاف الأبرياء، ندد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش بانتهاكات الاحتلال في غزة ودعا إلى وقف إطلاق نار فورى.

نستعرض فى هذا الإنفوجراف تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة عن مجازر غزة:


ماذا قال الأمين العام للأمم المتحدة عن مجازر غزة

تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة عن مجازر غزة
*أدان أنطونيو جوتيريش انتهاكات الاحتلال المتواصلة فى غزة
وبعث برسائل مهمة منها: أعمال العنف نشأت من صراع طويل الأمد ندين قتل الأبرياء من الأطفال والنساء في غزة
على إسرائيل احترام القانون الدولي واحترام المدنيين
احتلال دام 56 عاماً ولا توجد نهاية سياسية في الأفق الوضع الإنساني مأساوي للغاية قبل هذه الأعمال العدائية نحذر من خطورة الحصار ونقل أكثر من مليون شخص إلى أماكن بلا ماء أو مأوى ضرورة توصيل المساعدات لقطاع غزة

*وفي زيارته لمصر قال:
-مطار العريش ومعبر رفح ليسا مهمين فحسب بل هما أملنا الوحيد إنهما شريان الحياة لشعب غزة
-مصر ركيزة التعاون متعدد الأطراف ومحور أساسي في المساعدة على نزع فتيل التوترات وتخفيف الآلام والمعاناة الإنسانية الهائلة
-استعدادات من الأمم المتحدة لتقديم دعم هائل لشعب غزة





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