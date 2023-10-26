وزير الخارجية الأردنى: العقاب الجماعى ليس دفاعا عن النفس بل جريمة حرب

(MENAFN
- Youm7) قال أيمن الصفدى ، وزير الخارجية الأردني، إن العقاب الجماعي ليس دفاعا عن النفس بل جريمة حرب.
وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال كلمته بالجلسة الطارئة للأمم المتحدة: "نرفض ازدواجية المعايير ويجب ألا تبقى إسرائيل فوق القانون، ونقدر كل الأرواح".
وتابع أيمن الصفدى: "نعارض استخدام الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلينا ألا نخذل الشعب الفلسطينى المحاصر".
وأوضح وزير الخارجية الأردني، أن إسرائيل لا يمكن أن تبقى فوق القوانين، موضحا أن الحق في الدفاع عن النفس لا يعني إعطاء رخصة مفتوحة للقتل.
وقال أيمن الصفدى، إن على إسرائيل أن تحترم القيم الإنسانية المتعلقة بحياة البشر، موضحا أن المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة لم يذكر كلمة واحدة عن حياة الفلسطينيين.
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