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وزير الخارجية الأردنى: العقاب الجماعى ليس دفاعا عن النفس بل جريمة حرب

10/26/2023 2:48:32 PM
(MENAFN- Youm7) قال أيمن الصفدى ، وزير الخارجية الأردني، إن العقاب الجماعي ليس دفاعا عن النفس بل جريمة حرب.


وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال كلمته بالجلسة الطارئة للأمم المتحدة: "نرفض ازدواجية المعايير ويجب ألا تبقى إسرائيل فوق القانون، ونقدر كل الأرواح".


وتابع أيمن الصفدى: "نعارض استخدام الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلينا ألا نخذل الشعب الفلسطينى المحاصر".


وأوضح وزير الخارجية الأردني، أن إسرائيل لا يمكن أن تبقى فوق القوانين، موضحا أن الحق في الدفاع عن النفس لا يعني إعطاء رخصة مفتوحة للقتل.


وقال أيمن الصفدى، إن على إسرائيل أن تحترم القيم الإنسانية المتعلقة بحياة البشر، موضحا أن المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة لم يذكر كلمة واحدة عن حياة الفلسطينيين.







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