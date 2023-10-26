وزير الخارجية الأردنى يعلن تقديم بلاده مشروع قرار بشأن فلسطين فى الأمم المتحدة

MENAFN - Youm7) أعلن أيمن الصفدى ، وزير الخارجية الأردنى، أن الأردن سيقدم مشروع قرار بشأن فلسطين في الأمم المتحدة، موضحا أن مشروع القرار يضع فى الاعتبار آلام الشعب الفلسطينى.

وأضاف وزير الخارجية الأردنى، خلال كلمته بالجلسة الطارئة للأمم المتحدة، أن مشروع قرار الأردن سيندد بقتل المدنيين الفلسطينيين، موضحا أنه لا أمن واستقرار فى المنطقة دون حل الدولتين.

وأشار أيمن الصفدى، إلى أن مساعدة إسرائيل تكون بإرسال وفود السلام بدلا من الأسلحة، متابعا: "نندد بقتل المدنيين وعلى إسرائيل احترام القيم الإنسانية".

وقال وزير الخارجية الأردني، إنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون، متابعا :"نقدر الحياة لكل روح بشرية مهما كانت ديانتها".

ولفت أيمن الصفدى، إلى أن إسرائيل حولت غزة لجحيم دائم على الأرض، وعلينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل.