الإسكوا: تداعيات الحرب على غزة مدمرة و96% من السكان فى فقر متعدد الأبعاد

MENAFN - Youm7) ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)، أن كل سكان غزة تقريبًا يعيشون اليوم فى فقر متعدد الأبعاد يطال 96% من السكان بسبب الحرب، فى حين بلغت هذه النسبة 45% فى الفترة 2017-2018، معتبرة أن القصف الإسرائيلى المدمر لا يحصد الأرواح ويدمر الممتلكات فحسب، بل يحرم سكان غزة من خدمات أساسية كالخدمات الصحية المُنقذة، وخدمات المياه والغذاء والكهرباء والتعليم والعمل.

وأصدرت (الإسكوا)، اليوم/الخميس/، ورقة بعنوان "الحرب على غزة 2023: تداعيات مدمّرة غير مسبوقة"، تبحث فى وجهَين أساسيين من الوضع الكارثى الحالي، وهما السياق الاقتصادى والاجتماعى فى غزة قبل الحرب والتداعيات المباشرة وذات المدى الطويل للحرب الحالية.

وأكدت الإسكوا، أن الورقة تسلّط الضوء على الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007، معتبرة أن هذا الأمر يعد أحد أقسى تجليات السياسات الإسرائيلية الطويلة الأمد التى تقيّد حركة الفلسطينيين على نحوٍ يُشكل عقاباً جماعياً.



وأشارت إلى انخفاض عدد من سمحت لهم السلطات الإسرائيلية بمغادرة القطاع من أكثر من نصف مليون شخص فى الشهر فى عام 2000 إلى 35 ألف و370 شخصا فى الشهر العام الماضي، علمًا بأن الحصار مفروض أيضًا على بعض السلع الضرورية.



وجاء فى ورقة الإسكوا: "أفضت الحرب على غزة، مع الحصار الكامل الذى تفرضه إسرائيل على القطاع، إلى وضع غير مسبوق من حيث جسامة الخسائر فى الأرواح والدمار، وإلى تداعيات عميقة ومدمّرة على حياة الفلسطينيين فقُتل إلى اليوم أكثر من 6 آلاف و500 شخص، 40% منهم من الأطفال وهذا الرقم يفوق ثلاثة أضعاف مجموع القتلى فى أربع هجمات عسكرية سابقة على القطاع منذ عام 2008 وقد دمّر القصف خلال الأسبوعَين الماضيَين ما لا يقل عن 42 فى المائة من المساكن أو ألحق بها أضرارًا جسيمة".



وأوضحت، أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتعاقبة على غزة شكلت وجها آخر للسياق الذى كان أهل القطاع يعانون منه قبل الحرب، فأدت إلى تراجع مستمر فى نواتج التنمية وحولت المعونة المُقدمة، التى انخفضت قيمتها الإجمالية عبر السنوات، من دعم التنمية إلى المعونة الإنسانية.





وأشارت إلى أن الدعم التنموى فى عام 2010 يفوق المعونة الإنسانية بخمسة أضعاف، أما فى عام 2021، فأصبح يفوقها بمرة ونصف فقط.

وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، إن غزة شهدت على مدى سنوات طويلة دوامة تراجع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن هذا الأمر اتضح فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، الذى كان يبلغ 1,972 دولارًا أمريكيًّا فى عام 2000، وتراجع إلى 1,256 دولارًا فى عام 2022.





وأضافت: "هذا ليس إلا أحد مؤشرات الوضع الكارثى الذى كان يعيش فيه سكان القطاع قبل هذه الحرب".. وشددت على مسؤولية المجتمع الدولى فى ضمان تدفق كميات كافية من المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة بشكل فوري.



وحذّرت دشتى من أنه حتى فى حال قبول وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم، ستبقى نسبة كبيرة من السكان عالقة لعدّة سنوات فى دوامة الفقر والحرمان الناجمَين عن الحرب، بسبب فقدان رأس المال البشرى والقدرات البشرية، وتدمير المنشآت والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية.





وقالت:" لتجنب تكرار انفجار العنف، يجب التعامل مع مرحلة ما بعد الحرب بشكل مختلف عما جرى بعد الهجمات السابقة فينبغى العمل على تصميم خطة لإنعاش غزة ووضعها على مسار التنمية المستدامة، بالموازاة مع عملية سلام يرعاها المجتمع الدولي، تُعالج الأسباب الجذرية للحرب وينبغى أن تستفيد هذه الخطة من أخطاء الماضى وألا تقتصر فقط على التعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناجمة عن الحرب".