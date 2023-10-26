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سفير الكويت: استمرار الجسر الجوى الكويتى لنقل المساعدات لغزة حتى الإثنين

10/26/2023 2:48:29 PM
(MENAFN- Youm7) وجه السفير الكويتي بالقاهرة غانم الغانم، الشكر للقيادة السياسية المصرية والحكومة، ومحافظة شمال سيناء على ما تقوم به لخدمة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتخفيف، عما يصيبهم وتسيير وصول المساعدات إليهم.



وأكد على التنسيق بين الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، من أجل إيصال المساعدات الي قطاع غزة بعد وصولها الي مطار العريش الدولي بشمال سيناء.



وأشار خلال استقبال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء له، خلال زيارته الي مدينة العريش، إلي استمرار الجسر الجوي الكويتي حتي الاثنين المقبل، حيث وصل إلي مطار العريش الدولي خلال الأيام الماضية ٤طائرات كويتية حملت أكثر من 100 طن
من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية من بينها 3 سيارات
إسعاف وغدا الجمعة ستصل طائرة علي متنها سيارتي إسعاف اخرتين وأجهزة تعمل علي الطاقة شمسية.



بدوره أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عن انشاء مستشفي ميداني في مدينة الشيخ زويد، لافتا الي احتمالية انشاء مستشفي ميداني اخر في مدينة بئر العبد، لزيادة طاقة الاسرة بشمال سيناء، حيث ان مستشفيات المحافظة طاقتها 300 سرير بالاضافة الي اسرة الحالات الحرجة والعناية المركزة، حيث يتم رفع طاقة المحافظة الي 400 سرير، كل مستشفي ميداني منهما بطاقة 50 سريرا.



وأضاف المحافظ أن المستشفي الميداني بالشيخ زويد ستكون جاهزة حال وصول المصابين الفلسطينيين، حيث ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في تطبيب جراح الفلسطينيين.














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