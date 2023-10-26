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معهد البحوث الفلكية يكشف تفاصيل خسوف القمر السبت ويفتح أبوابه للزائرين

10/26/2023 2:48:29 PM
(MENAFN- Youm7) صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى بأنه سوف يحدث خسوف جزئى للقمر يوم السبت 28 اكتوبر2023، ويتفق توقيته مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ، حيث يغطي ظل الأرض 12.2 % تقريباً من سطح القمر.



ويُمكن رؤية الظاهرة في المناطق التي يظهر فيها القمرعند حدوثه ومنها (قارة أوربا – قارة أسيا –قارة أستراليا – قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – شمال وشرق أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الشمالية – القارة القطبية الجنوبية).



وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و25 دقيقة تقريباً. ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و17دقيقة تقريباً.



وتابع البيان :
(يُمكن رؤيته في مصر)، والمعهد يفتح أبوابه أمام الزائرين لمشاهدة الظاهرة (في المقر الرئيسى بحلوان – مرصد القطامية الفلكى- المركز الإقليمي بالوادى الجديد).




















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