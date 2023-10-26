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التوقيت الشتوى.. موعد تغيير الساعة فى مصر يبدأ بعد قليل

10/26/2023 2:48:29 PM
(MENAFN- Youm7) ساعات معدودة ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوى ، حيث طبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، وجاء قرار الدولة فى محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.



ماذا سيحدث فى الساعة؟



والتوقيت الشتوى يعنى أنه سيتم تأخير الساعات بمقدار 60 دقيقة، وذلك اليوم الخميس، وهو الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 وتحديداً سيبدأ تأخير الساعات فى الساعة (23:59).



متى بدأ العمل بالتوقيت الصيفى؟



وكانت الحكومة المصرية قد قررت العمل بـ التوقيت الصيفى لمدة 6 شهور كاملة، ومن المقرر بداية التوقيت الشتوى من الخميس الأخير لشهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).



وكانت الحكومة قد أكدت أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.



ماذا حدث مع بدء التوقيت الصيفى؟



وتطبيقًا لنص القانون الصادر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).












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