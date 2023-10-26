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موعد تغيير الساعه في مصر.. مصر للطيران تنوه عملاءها بالعمل بالتوقيت الشتوى

10/26/2023 2:48:29 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت مصر للطيران بيانا لها اليوم الخميس، بشأن العمل بالتوقيت الشتوى، وجاء فيه:



نحيط سيادتكم أنه في ظل عودة العمل بالتوقيت الشتوي في جمهورية مصر العربية، تعلن الشركة الوطنية مصر للطيران عن إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات جمهورية مصر العربية طبقاً للتوقيت الشتوي، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، لذا تهيب الشركة بعملائها الكرام التواجد في صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.





وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران


















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