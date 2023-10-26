موعد تغيير الساعه في مصر.. مصر للطيران تنوه عملاءها بالعمل بالتوقيت الشتوى

(MENAFN
- Youm7) أصدرت مصر للطيران بيانا لها اليوم الخميس، بشأن العمل بالتوقيت الشتوى، وجاء فيه:
نحيط سيادتكم أنه في ظل عودة العمل بالتوقيت الشتوي في جمهورية مصر العربية، تعلن الشركة الوطنية مصر للطيران عن إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات جمهورية مصر العربية طبقاً للتوقيت الشتوي، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، لذا تهيب الشركة بعملائها الكرام التواجد في صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.
وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران
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