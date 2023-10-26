Saturday, 28 October 2023 01:01 GMT

الصحة توجه حزمة تنبيهات للمواطنين عند وقوع الحوادث.. تفاصيل

10/26/2023 2:48:29 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت وزارة الصحة والسكان حزمة من التوجيهات والتنبيهات للجمهور تنبيهات أثناء الحوادث وقالت وزارة الصحة والسكان إن التجمهر حول الحادث لمشاهدة أو تصوير المصابين من الظواهر السلبية التي يجب التوقف عنها لهذه الأسباب:




- عرقلة وصول أطقم الإسعاف للقيام بمهامهم مما يؤثر على فرصة نجاة المصابين وإلحاق الضرر بهم




- إهدار احتمالات إنقاذ حياة المصابين وتعطيل الجهود المبذولة في عمليات الإنقاذ .




- مضاعفة الخطورة على الضحايا وأيضًا على المتجمهرين في حالات كثيرة مثل الانفجارات واندلاع الحرائق .




- حدوث المزيد من الحوادث والتصادمات نتيجة السيارات التي تقف للمشاهدة وتعطل المرور .



- انتهاك لحقوق وخصوصية المصابين مما يترك أثرا سلبيا على الجانب النفسي .


















MENAFN26102023000132011024ID1107312880

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث