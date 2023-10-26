الصحة توجه حزمة تنبيهات للمواطنين عند وقوع الحوادث.. تفاصيل

(MENAFN
- Youm7) وجهت وزارة الصحة والسكان حزمة من التوجيهات والتنبيهات للجمهور تنبيهات أثناء الحوادث وقالت وزارة الصحة والسكان إن التجمهر حول الحادث لمشاهدة أو تصوير المصابين من الظواهر السلبية التي يجب التوقف عنها لهذه الأسباب:
- عرقلة وصول أطقم الإسعاف للقيام بمهامهم مما يؤثر على فرصة نجاة المصابين وإلحاق الضرر بهم
- إهدار احتمالات إنقاذ حياة المصابين وتعطيل الجهود المبذولة في عمليات الإنقاذ .
- مضاعفة الخطورة على الضحايا وأيضًا على المتجمهرين في حالات كثيرة مثل الانفجارات واندلاع الحرائق .
- حدوث المزيد من الحوادث والتصادمات نتيجة السيارات التي تقف للمشاهدة وتعطل المرور .
- انتهاك لحقوق وخصوصية المصابين مما يترك أثرا سلبيا على الجانب النفسي .
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