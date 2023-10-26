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موسكو: حوالى 1000 مواطن من روسيا ورابطة الدول المستقلة يريدون إجلاءهم من غزة

10/26/2023 2:48:25 PM
(MENAFN- Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نحو ألف مواطن من روسيا ومن رابطة الدول المستقلة عبروا عن رغبتهم في الإجلاء من قطاع غزة.

وقالت المتحدثة الروسية -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- "في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، الوضع /مع الإجلاء/ أكثر تعقيدا بكثير من إسرائيل، وحتى اليوم، قدم حوالي 1000 مواطن من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة طلبات إلى بعثتنا الدبلوماسية لإجلائهم من القطاع"، وفقا لما بثته وكالة (تاس) الروسية.


وأضافت "بناء على أوامر من الرئيس الروسي /فلاديمير بوتين/، يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات لترتيب إجلاء آمن للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على المساعدة بأسرع طريقة ممكنة".


وتابعت "تم بالفعل تشكيل قوة عمل مشتركة بين الإدارات، وتمت تعبئة القوات والوسائل اللازمة للإخلاء". وأضافت: "نحن نتعاون بشكل وثيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية والفلسطينية والمنظمات الدولية ذات الصلة. وسنكون مستعدين للبدء فورا في إجراءات الإجلاء بعد فتح معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر".


وعلقت زاخاروفا أيضا على التقارير الإسرائيلية التي أفادت بمقتل عدد من المواطنين الروس، وقالت "وردت تقارير في اليوم السابق تفيد بمقتل أكثر من 20 شخصا"، وأوضحت أنها تستطيع القول، نقلا عن البعثة الدبلوماسية الروسية إن "هؤلاء هم الأشخاص الذين يقيمون بشكل دائم في إسرائيل، ويحملون جنسية ذلك البلد وفي نفس الوقت مواطنون روس. يتم التحقق من كل اسم مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانوا يحملون الجنسية الروسية. اعتبارا من هذا يمكننا تأكيد وفاة 15 شخصا كانوا يحملون الجنسية الروسية أيضا، ويجري فحص الباقين".








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