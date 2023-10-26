موسكو: حوالى 1000 مواطن من روسيا ورابطة الدول المستقلة يريدون إجلاءهم من غزة

(MENAFN
- Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نحو ألف مواطن من روسيا ومن رابطة الدول المستقلة عبروا عن رغبتهم في الإجلاء من قطاع غزة.
وقالت المتحدثة الروسية -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- "في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، الوضع /مع الإجلاء/ أكثر تعقيدا بكثير من إسرائيل، وحتى اليوم، قدم حوالي 1000 مواطن من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة طلبات إلى بعثتنا الدبلوماسية لإجلائهم من القطاع"، وفقا لما بثته وكالة (تاس) الروسية.
وأضافت "بناء على أوامر من الرئيس الروسي /فلاديمير بوتين/، يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات لترتيب إجلاء آمن للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على المساعدة بأسرع طريقة ممكنة".
وتابعت "تم بالفعل تشكيل قوة عمل مشتركة بين الإدارات، وتمت تعبئة القوات والوسائل اللازمة للإخلاء". وأضافت: "نحن نتعاون بشكل وثيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية والفلسطينية والمنظمات الدولية ذات الصلة. وسنكون مستعدين للبدء فورا في إجراءات الإجلاء بعد فتح معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر".
وعلقت زاخاروفا أيضا على التقارير الإسرائيلية التي أفادت بمقتل عدد من المواطنين الروس، وقالت "وردت تقارير في اليوم السابق تفيد بمقتل أكثر من 20 شخصا"، وأوضحت أنها تستطيع القول، نقلا عن البعثة الدبلوماسية الروسية إن "هؤلاء هم الأشخاص الذين يقيمون بشكل دائم في إسرائيل، ويحملون جنسية ذلك البلد وفي نفس الوقت مواطنون روس. يتم التحقق من كل اسم مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانوا يحملون الجنسية الروسية. اعتبارا من هذا يمكننا تأكيد وفاة 15 شخصا كانوا يحملون الجنسية الروسية أيضا، ويجري فحص الباقين".
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