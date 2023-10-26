زلزال يضرب كازاخستان بقوة 4.5 درجة

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- Youm7) أفادت شبكة محطات رصد الزلازل التابعة لوزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية، بوقوع زلزال فى الساعة 11:38 صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر فى أراضى كازاخستان.
ونقلت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، اليوم الخميس، عن مركز رصد الزلازل القول - إن مركز الزلزال كان فى أراضى كازاخستان، على بعد 482 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألماتى أكبر مدن كازاخستان.
وضرب الزلزال على عمق 5 كيلومترات وشعر سكان مدينة تاراز بالزلزال بينما لم يتم تحديد حتى الآن الأضرار الناجمة عن الهزة الأرضية.
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