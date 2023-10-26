زلزال يضرب كازاخستان بقوة 4.5 درجة

MENAFN - Youm7) أفادت شبكة محطات رصد الزلازل التابعة لوزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية، بوقوع زلزال فى الساعة 11:38 صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر فى أراضى كازاخستان.



ونقلت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، اليوم الخميس، عن مركز رصد الزلازل القول - إن مركز الزلزال كان فى أراضى كازاخستان، على بعد 482 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألماتى أكبر مدن كازاخستان.



وضرب الزلزال على عمق 5 كيلومترات وشعر سكان مدينة تاراز بالزلزال بينما لم يتم تحديد حتى الآن الأضرار الناجمة عن الهزة الأرضية.



