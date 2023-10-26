روسيا: الولايات المتحدة تصب الزيت على نار المواجهة العالمية فى جميع أنحاء الكوكب

MENAFN - Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تصب الزيت على نار المواجهة العالمية فى جميع أنحاء الكوكب.

وأشارت إلى أن التدريبات التى تجريها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لا تساهم فى تأسيس عملية التفاوض للتسوية السياسية والدبلوماسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية.



وأوضحت زاخاروفا فى مؤتمر صحفى وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن روسيا تتابع عن كثب تطورات الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.





وأردفت قائلة إن "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تواصل زيادة نشاطها العسكرى هناك، مما يثير المزيد من التصعيد والتوترات، وفى هذا الصدد، لاحظنا التدريبات الجوية الثلاثية غير المسبوقة فى أكتوبر".



وأشارت إلى أن "استعراض القوة هذا لا يسهم فى تأسيس عملية التفاوض من أجل التسوية السياسية والدبلوماسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية".