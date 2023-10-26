Saturday, 28 October 2023 12:59 GMT

روسيا: الولايات المتحدة تصب الزيت على نار المواجهة العالمية فى جميع أنحاء الكوكب

10/26/2023 2:48:25 PM
(MENAFN- Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تصب الزيت على نار المواجهة العالمية فى جميع أنحاء الكوكب.

وأشارت إلى أن التدريبات التى تجريها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لا تساهم فى تأسيس عملية التفاوض للتسوية السياسية والدبلوماسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية.


وأوضحت زاخاروفا فى مؤتمر صحفى وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن روسيا تتابع عن كثب تطورات الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.


وأردفت قائلة إن "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تواصل زيادة نشاطها العسكرى هناك، مما يثير المزيد من التصعيد والتوترات، وفى هذا الصدد، لاحظنا التدريبات الجوية الثلاثية غير المسبوقة فى أكتوبر".


وأشارت إلى أن "استعراض القوة هذا لا يسهم فى تأسيس عملية التفاوض من أجل التسوية السياسية والدبلوماسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية".







MENAFN26102023000132011024ID1107312877

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث